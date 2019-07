Calciomercato: Tiferno 1919 ufficiale l’arrivo del l’attaccante Antonio Lentini

Ecco la spalla di Salvatore Pica, arriva dalla Sicilia. Per la prossima stagione il nostro settore offensivo si arricchisce dell’attaccante Antonio Lentini, palermitano classe 1996. Il nuovo puntero biancorosso è un classe 1996 e vanta un peso forma di 70 kg a fronte di 180 cm di altezza.

Ha giocato sempre in Sicilia tranne una parentesi nella prima parte della stagione 2017/18 quando ha vestito la maglia dell’Alpignano nell’Eccellenza piemontese.

Ha mosso i primi passi nel Parmonval e si mise in luce negli Allievi con 25 centri in 28 presenze. L’anno dopo (’13-’14) infatti esordì in Eccellenza con la prima squadra collezionando 6 presenze. Per crescere e maturare andò nel Cus Palermo in Promozione (24 gare, 10 reti), poi provò la D con la Leonfortese (20 presenze, 1 gol), prima di tornare nella sua Parmonval in Eccellenza (24 presenze, 9 reti). A seguire l’esperienza piemontese alla quale ha fatto seguito la stagione scorsa prima al Milazzo e poi al Paternò, sempre in Eccellenza, per un totale di 27 presenze e 11 reti.

Ora questa sua ‘prima’ in Umbria, con la nostra maglia biancorossa.

Il nostro nuovo attaccante lunedì raggiungerà Città di Castello per unirsi al gruppo e iniziare la preparazione e anche per la foto di rito!

Ad Antonio il più caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa del Tiferno 1919.

