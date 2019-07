San Giustino: lavori estivi per ragazzi, ancora sei posti disponibili

Da sabato 20 luglio a venerdì 2 agosto, presso l’Ufficio di Cittadinanza e l’Informagiovani, sono riaperte le iscrizioni al progetto “Lavori estivi per studenti estate 2019”, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 20 anni residenti a San Giustino. L’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le Cooperative Asad e Cassiopea, rappresenta un’importante opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera sicura e protetta. “Il progetto – evidenzia l’assessore alle politiche giovanili,Andrea Guerrieri – propone un’esperienza formativa che permettere di misurarsi con il mondo del lavoro, stimolando una maggiore sensibilità alla cura nei beni comuni patrimonio di tutta la collettività, consentendo così alle ragazze e ai ragazzi di prendersi cura della propria città. Conclusa positivamente l’esperienza del primo gruppo di lavoro, che si è concentrato nella pulizia e in piccole manutenzioni delle aree verdi, nei prossimi giorni sarà riaperto il bando per il secondo e terzo gruppo di lavoro dove saranno resi disponibili ulteriori 6 posti”. I giovani del progetto saranno impegnati per 20 ore nell’arco di due settimane di lavoro, al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato per i crediti formativi scolastici oltre a un rimborso spese.

La modulistica completa per la partecipazione al progetto è scaricabile dal sito del Comune di San Giustino (www.comune.sangiustino.pg.it) ed èdisponibile presso l’Ufficio di Cittadinanza e l’Informagiovani. Tutti coloro che intendono partecipare al progetto potranno consegnare la propria domanda, corredata dalla copia del documento d’identità e del codice fiscale fino a venerdì 2 agosto presso l’Ufficio di Cittadinanza del Comune di San Giustino e Informagiovani di via Anconetana negli orari di apertura del servizio.

L’Ufficio di Cittadinanza segue i seguenti orari di apertura, venerdì e il sabato dalle 9 alle 13, mente Informagiovani ha come orari di apertura martedì e giovedì dalle 16 alle 18.

