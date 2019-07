Da giovedì 25 a domenica 28, al via la festa di san Giacomo “primi d’eccellenza”. Il programma completo

Buona cucina (per tutti i gusti dai menù di carne, pesce, fino alle proposte per vegetariani), divertimento, musica, sport e tradizioni: sono questi gli ingredienti principali dell’edizione 2019 della “Festa a San Giacomo..Primi d’eccellenza” in programma da giovedi 25 a domenica 28 luglio presso l’area verde di Viale Armando Diaz a ridosso dello storico rione San Giacomo. La prima kermesse a partire agli inizi degli anni sessanta come “Sagra della cozza”, grazie alla passione e gemellaggi simpatici con l’adriatico degli indimenticabili “Sangiacomini” di allora, la manifestazione è cresciuta e si è evoluta anno dopo anno fino a giungere ai giorni nostri con un nuovo cartellone e proposte in grado di accontentare tutti, non solo a tavola. Fra consiglieri dell’antica Società Rionale San Giacomo (nata nel 1895 e per diversi anni attiva nella sede dell’attuale Biblioteca “Carducci” a palazzo Vitelli) soci, volontari e abitanti del rione, sono oltre cento le persone che a vari livelli di responsabilità e compiti contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione divenuta, al pari di tante altre rassegne, un vero e proprio punto di riferimento per i tifernati, turisti e cultori del buon mangiare e delle tradizioni, come ha tenuto a precisare con orgoglio e gratitudine il presidente della Società Rionale, Federico Fiorucci, questa mattina in conferenza stampa assieme ad alcuni rappresentanti del consiglio (Roberto Fiorucci, Fiorenzo Marmorini, Nicola e Mattia Pasquetti e Daniele Bondi) assieme all’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini. “Ci saranno anche i ragazzi del centro San Giovanni Bosco a darci una mano in veste di camerieri e addetti al servizio ai tavoli e alle varie iniziative a testimonianza della valenza anche sociale della nostra rassegna che coinvolge tutte le famiglie e le generazioni”, ha concluso il Presidente Federico Fiorucci che ha lanciato la proposta di voler organizzare “una giornata dedicata al legame storico ed affettivo fra tutti i rioni e le pro-loco tifernati che costeggiano il fiume tevere attraverso degustazioni a base di piatti tipici e iniziative di sensibilizzazione dell’ambiente e pulizia delle sponde del fiume.” Il Presidente Fiorucci infine ha ringraziato il sindaco, Luciano Bacchetta (sangiacomino “doc”) e l’assessore al commercio e turismo, Riccardo Carletti e tutta la giunta per la vicinanza e il sostegno continuo. “Queste manifestazioni – ha precisato l’assessore Luciana Bassini – sono il vero e proprio motore della nostra comunità locale sempre più orgogliosa di mettere in mostra e condividere con un pubblico più largo possibile le proprie tradizioni ed il senso di appartenenza alle varie realtà territoriali dove si svolgono”. “Un plauso particolare al presidente della società rionale, Federico Fiorucci, a tutto il consiglio e ai numerosi soci e volontari che dedicano parte delle loro giornate ad organizzare eventi che ci fanno tornare indietro negli anni e servono a rinsaldare legami e tradizioni che ancora oggi rivivono con successo anche attraverso i giovani.

IL PROGRAMMA

Giovedi 25 Luglio:

ore 19,30, inaugurazione con il sindaco Luciano Bacchetta

ore 20,00 apertura stand gastronomici

ore 21,45 serata musicale con la band “Anima kom” – pista 1

Venerdi 26 Luglio:

ore 20,00 apertura stand gastronomici

ore 21,45 serata musicale con l’orchestra “Pescari Band” – pista 1

ore 22,45 DJ set – Dj The Years/Dj Unlimited/DJ Kerobe – pista 2

Sabato 27 Luglio:

ore 19,30 apertura stand gastronomici

ore 21,00 esibizione “Centro Judo Ginnastica Tifernate”

ore 21,45 serata musicale con la band “L’Alternativa” – pista 1

ore 22,45 Dj set Ras Meo – Lory B. – pista 2

Domenica 28 Luglio:

ore 16,00 corteo storico

ore 17,00 palio della balestra manesca

ore 19,30 apertura stand gastronomici

ore 21,45 serata musicale con la “Triband” – pista 1

giovedi e venerdi anche menù di pesce

