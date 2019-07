Presidio e controllo del territorio: a Sansepolcro arriva la foto-trappola “killer” contro l’abbandono dei rifiuti

Si intensificano le attività di monitoraggio dell’amministrazione comunale contro i comportamenti illeciti

Nuovo servizio di presidio e controllo del territorio a Sansepolcro. A partire dai prossimi giorni sarà istallata ed attivata una foto-trappola di ultima generazione per individuare e rilevare eventuali comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti.

L’Amministrazione comunale ha deciso di potenziare il servizio di foto-trappole già presente dallo scorso anno su tutto il territorio, grazie all’utilizzo di questa speciale macchina denominata “e-killer”. La foto-trappola è dotata di telecamera ad alta definizione capace di registrare anche in orario notturno e a diversi metri di distanza dalla postazione di interesse ed essere facilmente nascosta nei luoghi più impensabili, come dentro auto civetta, in mezzo alla vegetazione, sopra tetti o balconi. La macchina è dotata di un sistema capace di memorizzare nella scheda video solamente i momenti in cui si registra un movimento nell’area monitorata, come appunto il conferimento dei rifiuti e, grazie ad una specifica applicazione, è possibile visionare da remoto in tempo reale le immagini registrate sia da postazione fissa che su apparecchiature mobili, come smartphone e tablet.

“Grazie a questo nuovo strumento – afferma Gabriele Marconcini, assessore ai beni comuni del comune di Sansepolcro – potremmo all’occorrenza controllare tutte le postazioni del territorio comunale, anche quelle sprovviste dell’apposito palo, senza che ciò sia percettibile. Questo significa che potenzialmente tutti i cassonetti potrebbero essere monitorati ad insaputa degli utenti, così da rilevare efficacemente eventuali abbandoni o cattivi conferimenti”

Oltre alle foto-trappole, l’amministrazione comunale di Sansepolcro continuerà ad avvalersi anche del servizio di ispettori ambientali promosso da Sei Toscana: questi, oltre ad aiutare i cittadini e le attività economiche ad adottare comportamenti più corretti nella gestione dei propri rifiuti, effettueranno un’attività più capillare di segnalazione ed eventuale sanzione di comportamenti scorretti. “Come amministrazione – conclude l’assessore Marconcini – siamo molto impegnanti sul fronte dei rifiuti: non a caso, oltre a queste misure, nei giorni scorsi abbiamo già provveduto ad effettuare un’approfondita ricognizione di tutte le foto-trappole preesistenti che ha portato al pieno ripristino di tutti i dispositivi che erano stati danneggiati dalle recenti intemperie.”