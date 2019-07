Parco della fornace Riosecco e viabilità in viale Lombardia, Minciotti e Tofanelli interrogano la Giunta

Parco della Fornace di Riosecco: interrogazione dei consiglieri comunali Pd, Vincenzo Tofanelli e Massimo Minciotti. “Il parco della Fornace di Riosecco è uno dei parchi più belli della nostra città, di recente realizzazione, insiste in un quartiere che non è solo fra i più popolosi della città ma per natura (essendo il quartiere costituito da abitazioni create ex novo da 15 anni al massimo a questa parte) risulta costituito da nuclei familiari anche molto giovani. Il parco – si legge nell’interrogazione – si trova al momento in pessimo stato, una condizione dovuta in parte all’inciviltà di alcuni cittadini ma anche allo stato fisico del luogo: le vicissitudini che hanno portato alla rimozione dei cigni che occupavano il laghetto centrale che al momento è ridotto ad uno spazio circolare contenente piante nate spontaneamente; la vastità del parco, la chiusura dei tre punti di accesso caratterizzati da cancello in orario notturno che non viene più messa in pratica, ha reso il parco un luogo di bivacco. Una condizione che emerge ovviamente in particolar modo nel periodo estivo quando taluni soggetti non solo abbandonano nel parco immondizia (cibo, scatole, bottiglie di vetro o plastica nelle migliori delle ipotesi) ma si rendono anche protagonisti di atti di vandalismo come la rimozione della rete, della porta di accesso in corrispondenza del parcheggio principale (lato fronte Coffe House), della tettoia che copre la segnaletica posta all’ingresso del parco. E’ certo che il mantenimento in ottimo stato del parco – proseguono Tofanelli e Minciotti – è dovuto in larga parte anche al comportamento di chi lo frequenta, tuttavia uno stato di abbandono non aiuta certo a rendere vivibile il parco, non aiuta le famiglie a portare a giocare lì i propri figli, oppure anche solo ad essere vissuto da più e men giovani quotidianamente; anzi, tale stato contribuisce a lasciarlo preda di chi lo frequenta senza alcun rispetto del luogo e degli altri. Il decoro e la vivibilità di un luogo sono strettamente connessi anche allo stato fisico e di decoro in cui esso si trova e il Parco della Fornace che potrebbe essere un fiore all’occhiello della nostra Amministrazione diventa così solo un luogo tendente all’abbandono e al degrado.” A fronte di tutto ciò Tofanelli e Minciotti, chiedono “che venga risistemata la porta di acceso reinserendo la porta e riposizionando la mini tettoia posta sul sostegno; regolarizzare attraverso un accordo con la società rionale o altri soggetti preposti l’apertura e la chiusura del parco.” Sempre sul quartiere Riosecco, il consigliere comunale, Vincenzo Tofanelli, ha poi presentato una interrogazione inerente la viabilità su Viale Lombardia chiedendo che “venga attivato occasionalmente il servizio di controllo della velocità da parte dei vigili e quali iniziative intende programmare l’amministrazione per mettere in sicurezza l’incrocio”. “Via Lombardia – precisa Tofanelli – è una strada che corre su un itinerario alternativo a via Romagna (per questo viene utilizzata come strada alternativa per entrare e/o uscire dalla città) oltre a ciò è una strada che conduce direttamente a molte fabbriche e aziende che si trovano nella zona industriale di Regnano, tuttavia per sua natura lambisce anche gli ingressi di aree residenziali. L’incrocio tra viale Lombardia e viale Emilia, che è la strada che porta ai Badiali, presenta una ridotta visibilità, causata dalla presenza di vegetazione nei campi”.

