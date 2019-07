In arrivo il nuovo Pediatra in Valtiberina.  Al via le iscrizioni per i genitori.

Dal 1 giugno, la Valtiberina ha, finalmente, il terzo pediatra. Un risultato fortemente voluto dalla Asl Toscana sud-est, dalle Istituzioni locali ma, sopratutto, dalle famiglie.

Durante questo periodo di carenza, i due pediatri della zona si sono, temporaneamente, presi carico dell’assistenza di tutti i bambini. Negli ultimi giorni, con l’arrivo, del terzo pediatra, tra l’altro un professionista di lunga esperienza, l’Azienda ha confermato ai genitori dei minori inseriti, provvisoriamente, negli elenchi cosiddetti “separati”, il decadimento di tali elenchi e la possibilità di iscriversi presso il nuovo pediatra. La stessa comunicazione, così come previsto dalla normativa, è stata data ai pediatri.

L’iscrizione al pediatra, così come al medico di medicina generale, è una “libera” scelta della famiglia, ma è altrettanto vero, che se si decide di non effettuare nessuna iscrizione, viene a mancare per il bambino, come per l’adulto, l’assistenza sanitaria di base che il sistema sanitario mette a disposizione.

Nel momento in cui genitori avevano iscritto i loro figli negli elenchi sopracitati, era stato chiarito che si trattava di una situazione momentanea e che, se l’Azienda fosse riuscita ad individuare il terzo pediatra, più volte richiesto dalla comunità, sia in sede istituzionale che a mezzo stampa, sarebbe stato necessario segnarsi con il nuovo pediatra disponibile, passaggio che oggi si trovano a dover fare.

, dalle 8 alle 11, dal lunedì al sabato. L'Azienda USL toscana sud est sta, comunque, contattando le famiglie per accertarsi che siano tutte correttamente informate. Rimangono solo alcune eccezioni, previste dalla norma, in cui i bambini possono, ad esempio, rimanere con il pediatra del fratello o della sorella. I genitori, che per qualche disguido, non fossero stati chiamati, possono avere tutte le informazioni presso il Distretto di Sansepolcro telefonando numero 0575 757723 , dalle 8 alle 11, dal lunedì al sabato. L'Azienda USL toscana sud est sta, comunque, contattando le famiglie per accertarsi che siano tutte correttamente informate.