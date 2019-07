A Città di Castello debutta il water basket: sabato 29 luglio alle piscine comunali dimostrazione con gli inventori dello sport

Città di Castello, la “città dello sport”, accoglie una nuova disciplina: sabato 20 luglio, a partire dalle ore 17.00, le piscine comunali ospiteranno il primo evento dimostrativo in Alta Valle del Tevere di waterbasket, specialità sportiva nata in Italia nel 2003 che abbina la pallacanestro al nuoto. A fare da maestri ai tifernati che vorranno cimentarsi con calottine, palloni e canestri, saranno niente meno che gli inventori di questo sport, gli atleti dell’Asd Waterbasket Firenze, la prima società della Penisola ad avere come scopo la pratica e la diffusione del gioco nel territorio nazionale. I giocatori fiorentini scenderanno nella vasca olimpica dell’impianto di via Engels grazie all’iniziativa di Andrea Pasqui, ex giocatore della squadra a tutti gli effetti il primo tifernate ad aver mai praticato il basket acquatico, che ha trovato la collaborazione della Tiferno Pallacanestro del presidente Marco Cesaroni e dell’amministrazione comunale, che patrocinerà l’evento. “Abbiamo accolto questa opportunità con grande entusiasmo, perché ci permette di introdurre in una comunità molto attenta allo sport come la nostra una disciplina nuova, molto spettacolare e coinvolgente, che siamo certi verrà apprezzata e auspichiamo possa anche essere praticata in città nell’immediato futuro, grazie al privilegio di poterla sperimentare direttamente con i maestri di questo gioco”, afferma l’assessore allo Sport Massimo Massetti, nel ringraziare gli organizzatori e sottolineare come “l’evento dimostri ancora una volta la versatilità delle nostre piscine comunali, che sono capaci di accogliere ogni tipo di manifestazione, grazie alla qualità dei servizi garantiti da Polisport”. Dalle ore 17.00 alle ore 19.30 una rappresentanza di giocatori dell’Asd Waterbasket Firenze sarà in acqua insieme ad alcuni atleti della Waterbasket Perugia, laureatasi campione d’Italia per la seconda volta nel 2018, e della Tiferno Pallacanestro per dare vita a una dimostrazione del gioco, alla quale potranno unirsi gratuitamente tutti i bagnanti presenti in piscina, sia bambini che adulti. Per la Tiferno Pallacanestro e la Waterbasket Firenze l’iniziativa segna l’avvio di un gemellaggio che è stato sottolineato anche da una foto celebrativa nella quale gli atleti fiorentini indossano la maglia della società di Città di Castello.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...