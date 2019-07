Tari: Locchi (U.P) “chi pagherà le minori entrate, dopo l’applicazione della sentenza in favore della CIA?”

“Il Presidente CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) Umbria, Matteo Bartolini ha buone ragioni per esultare vista l’importante vittoria che ha ottenuto ad Umbertide costringendo il comune ad applicare la sentenza n. 1162 del 19 febbraio u.s. Noi lo facciamo con lui perché tutto ciò che aiuta imprese del territorio, incentivando presenze e turismo è positivo. Ora però il comune deve dire ai cittadini chi si farà’ carico di compensare queste minori entrate: le famiglie?? Le altre imprese ??? Infatti per come funziona la tari, tutti i costi devono essere coperti dai ricavi e quindi se si taglia da una parte qualcun altro dovrà farsi carico della differenza.

E le altre attività??? Aspettiamo un’altra sentenza? Così è la magistratura che detta le regole della politica economica e sociale del Comune e non la Giunta e/o il consiglio. Il Comune deve assicurare omogeneità di trattamenti e quindi avrebbe dovuto ridefinire, di concerto con i cittadini e le varie Associazioni (OO.SS. di categoria e consumatori) nuovi criteri tariffari la cui applicazione è necessaria per eliminare le distorsioni che l’attuale categorizzazione ministeriale produce.

Questo è ciò che una giunta con lungimiranza politica avrebbe dovuto fare, non limitandosi quindi alla applicazione di una sentenza, ma cogliendo l’occasione per una rivisitazione generale dell’imposta.

Ma evidentemente non era questo il vero obiettivo ma semplicemente quello di uscire un po’ sulla stampa con una operazione di facciata. Riteniamo quindi che sia doveroso da parte dei consiglieri di opposizione e delle associazioni di categoria farsi carico di una proposta progettuale che porti ad una più equa distribuzione della tari.”

Associazione Umbertide Partecipa

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...