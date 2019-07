Questa mattina, la presentazione dell’edizione 2019 di Kilowatt Festival

Da venerdì 19 a sabato 27 luglio 2019 torna a Sansepolcro (Ar) Kilowatt Festival, il festival ideato da Luca Ricci e Lucia Franchi, direttori dell’Associazione CapoTrave/Kilowatt che da quasi vent’anni opera sul territorio toscano, nazionale e internazionale, per promuovere i linguaggi artistici contemporanei. L’appuntamento con il festival Kilowatt si rinnova ininterrottamente dal 2003 e quest’anno giunge alla diciassettesima edizione, dal titolo Partecipare è normale. 75 le aperture di sipario in cartellone tra teatro, danza, circo e musica: 20 prime e anteprime nazionali, per un festival che fa della multidisciplinarietà e della sperimentazione artistica la propria cifra stilistica.

“È un’edizione ricca di proposte internazionali che confermano la vocazione di Kilowatt alla multiculturalità, al dialogo tra diversi, alla partecipazione attiva di artisti e spettatori. Siamo fieri di poter trasformare di nuovo la città di Sansepolcro in una capitale dell’innovazione culturale e in un laboratorio di pensieri e linguaggi che interrogano il presente e il futuro della creatività.” – dichiarano Luca Ricci e Lucia Franchi, ideatori del festival.

Un’eccellenza della città di Sansepolcro, come afferma il Sindaco Mauro Cornioli:

“Kilowatt Festival rappresenta una delle grandi eccellenze del nostro ampio calendario di eventi. Una manifestazione in costante crescita, sia per la qualità degli spettacoli, sia per gli importanti numeri che riesce a collezionare di anno in anno. L’amministrazione comunale invita i cittadini e tutti gli appassionati a raggiungerci durante queste giornate all’insegna della vitalità e della bellezza.” Uno dei fulcri di un amplio panorama culturale nelle parole dell’ Assessore alla Cultura Gabriele Marconcini: “In questi anni il Kilowatt festival è diventato uno dei fulcri di un amplio panorama culturale che, a partire dal teatro, sta cercando di rinnovare i linguaggi artistici contemporanei. Come ogni estate siamo dunque orgogliosi di poter contribuire alla crescita e alla riuscita di un progetto culturale che ha saputo nutrirsi del nostro ricco humus territoriale per produrre una proposta di livello che, soprattutto nelle ultime edizioni, è riuscita a coniugare la qualità e la sperimentazione con un’ottima partecipazione di pubblico.”

Tra le numerose novità di quest’edizione, l’inaugurazione di Sansepolcro, Piazza dei Beni Comuni n˚17, presso le Logge di Palazzo delle Laudi (tutti i giorni, dalle 16:30 fino a mezzanotte): luogo d’incontro per la promozione e la divulgazione della sostenibilità, uno spazio di esperienze condivise. Tra le attività, i laboratori di riciclo creativo dei rifiuti per adulti e bambini, le proiezioni fotografiche su esperienze educative rispetto ai beni comuni, i percorsi di sostenibilità aziendale, lo scambio di libri gratuito, gli incontri con i bambini che spiegheranno la filiera del bio metano. Infine, “Energia Solare”: l’innovativa sezione dove verranno presentati 8 spettacoli di teatro contemporaneo realizzati senza alcun impatto ambientale.

Nel fitto cartellone di quest’anno emergono i lavori di importanti artisti del panorama teatrale e coreografico italiano, quali, Shakespearology (prima nazionale), un one-man-show dedicato all’immortale Bardo della compagnia Sotterraneo, recente vincitrice del Premio Ubu 2018 per il migliore spettacolo con il precedente Overload; Imitation of love, di Renato Cuocolo e Roberta Bosetti, in scena con la giovane compagnia toscana Officine Papage per una performance in dieci round che trasforma lo spazio scenico in un ring simbolico dove si consuma lo scontro generazionale tra genitori e figli. La mia battaglia VR, di Elio Germano e Chiara Lagani, fondatrice e anima del gruppo Fanny & Alexander, diretto e interpretato dallo stesso Germano: uno dei primi esperimenti mondiali di teatro in realtà virtuale che prevede una proiezione per venti spettatori alla volta, ognuno con occhiali immersivi e cuffie, per una visione a 360 gradi dentro un vero teatro. Graces, il nuovo e divertente lavoro della danzatrice e coreografa Silvia Gribaudi, ispirato alla scultura mitologica di Antonio Canova; Concerto fisico (prima nazionale) della coreografa Michela Lucenti che, attraverso un’intensa partitura fisica e vocale, ripercorre la storia della compagnia Balletto Civile; Nella lingua e nella spada, nuovo lavoro elaborato drammaturgicamente, diretto e interpretato dalla pluripremiata attrice Elena Bucci che trae ispirazione dalla storia del poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e della giornalista Oriana Fallaci, uno spettacolo che vede la collaborazione musicale del Maestro Luigi Ceccarelli.

Parteciperanno al festival nomi ormai consolidati della scena artistica italiana: Tamara Bartolini e Michele Baronio con 9 lune (prima nazionale), progetto artistico per 15 spettatori alla volta, ambientato ogni giorno in una differente abitazione di Sansepolcro; Eleonora Pippo con La notte è dei fantasmi (prima nazionale), progetto community specific realizzato con un gruppo di adolescenti locali, ispirato all’omonima sceneggiatura di Ratigher per il fumetto; Giulietta De Bernardi e Diego Dioguardi in scena con ANGST – Il dramma perfetto (prima nazionale), spettacolo ispirato al romanzo Paura di Stefan Zweig, un viaggio negli abissi della psiche. Gaetano Ventriglia e Silvia Garbuggino con ‘O pesce palla. la vita dalla terra dedicato all’archetipo di Don Chisciotte; Davide Valrosso con l’anteprima di Who is Jo?, spettacolo che si interroga su temi contemporanei attraverso la creazione di diversi quadri coreografici; Fabrizio Favale con Argon, vincitore del premio Danza Urbana 2019; la giovane realtà di danza C&C Company / Ortika con l’anteprima di e·stin·zió·ne.

Tra le giovani scommesse di questa edizione si segnalano: il regista Filippo Renda con lo spettacolo Circeo. Il Massacro, una riscrittura originale realizzata dallo stesso Renda con Elisa Casseri sull’episodio dei delitti del Circeo, con Michele Di Giacomo, Alice Spisa, Arianna Primavera, Luca Mammoli; Stefano Cordella della Compagnia Oyes con l’anteprima di Quattro quadri su Ernest Hemingway. Primo Studio; Carolina Balucani e Matteo Svolacchia con La Regina Coeli, spettacolo che ha vinto il Premio Tuttoteatro.com-Dante Cappelletti nel 2018, ispirato alle vicende di giovani ragazzi morti in carcere; La Piazza di Marco Bartolini e Fiammetta Perugi (vincitori del bando Davanti al Pubblico del Teatro Metastasio di Prato) che affronta il tema della crisi economica nel commercio al dettaglio dei piccoli borghi italiani; Andrea Brunello con Fly me to the moon (prima nazionale), un tributo al desiderio umano di non smettere mai di esplorare e alla discesa dell’uomo sulla luna che andrà in scena la sera del 20 luglio, a 50 anni esatti dall’allunaggio; Alessandro Blasioli con Questa è casa mia che racconta la storia della famiglia aquilana Solfanelli, vittima del terremoto che sconvolse l’Abruzzo nel 2009. La grazia del terribile (prima nazionale) della coreografa Stefania Tansini, uno spettacolo sul dualismo eroina/mostro.

Inoltre, vedremo a Kilowatt 2019: Il cappellaio, liberamente ispirato ad Alice di Lewis Carroll, con una riscrittura di Linda Dalisi che sceglie il punto di vista del cappellaio, per la regia di Tommaso Tuzzoli della compagnia Tinaos; Valerio Malorni e Simone Amendola con il nuovo lavoro Eravamo (anteprima), un monologo breve e denso, imbevuto del mood dei centri sociali e dei rave parties degli anni ’90; Cuoro, di e con Gioia Salvatori, un piccolo cult della scena romana che ruota intorno al divertente blog dell’autrice e interprete, cioè un contenitore satirico dai risvolti esilaranti; Alessandro Sesti, autore e interprete di Fortuna, spettacolo ispirato ai dolorosi fatti di pedofilia accaduti a Caivano (Na), ricostruiti attraverso gli atti del processo e le testimonianze degli abitanti del luogo; Maze, della compagnia Unterwasser, finalista di In-Box 2019, una live performance che esprime tutta la magia e il lirismo del teatro visuale.

Forte della propria vocazione internazionale, Kilowatt Festival ospiterà gli spettacoli di diverse compagnie straniere, tra cui: REDO del coreografo olandese Shailesh Bahoran (vincitore del più importante premio coreografico del suo Paese, il Dutch Dance Festival Prize Maastricht 2017) che porta in scena uno dei nomi più noti della break-dance europea, Redouan Ait Chitt, segnato nel corpo da anomalie peculiari che ha affrontato credendo in se stesso, superando i confini e le etichette sociali; Stereo della compagnia francese Le principe d’incertitude, fondata dal matematico e ricercatore Pierre Godard e dalla danzatrice americana Liz Santoro, protagonisti di uno spettacolo che esplora il rapporto tra rappresentazione e pubblico, e la relazione tra corpi a distanza, traendo ispirazione dalla fisica quantistica; Hymen Hymne della coreografa francese Nina Santes: una performance coreografica e musicale per 5 interpreti dedicata al movimento eco-femminista nato alla fine degli anni ’70 negli Stati Uniti e al risorgere della figura della strega come simbolo di sovversione.

Non solo teatro e danza, ma anche le arti circensi sono protagoniste di Kilowatt Festival, con ospitalità nazionali e internazionali. Tra le compagnie italiane, Madame Rebiné con Il giro della piazza, commedia circense dedicata al ciclismo; Trejolie con Illogical show, spettacolo dal gusto nonsense, con la supervisione registica di Liv Ferracchiati; Lapso Cirk con 11 che vede protagonista l’acrobata Veronica Capozzoli; Fabbrica C con Minuetti, spettacolo che combina musica, canto, parola e video art. Tra le ospitalità internazionali, la compagnia francese Soralino con Inbox, spettacolo vincitore del Festival Ici et Demain 2015; i giapponesi di to R mansion con The Show (prima nazionale), ispirato alle commedie slapstick dei Fratelli Marx; gli spagnoli Ne a nE con il tesissimo e debordante Incident e i due principali successi circensi dell’ultimo BE Festival di Birmingham, l’israeliano Kulu Orr con Control freak e lo svizzero Marc Oosterhoff con Les promesses de l’incertitude.

Arricchisce il programma del festival la selezione dei Visionari, i 35 cittadini non addetti ai lavori che partecipano alle attività di Kilowatt scegliendo, attraverso un accurato e condiviso processo, 9 spettacoli per il cartellone. La novità di quest’anno è che si è formato un secondo gruppo di 25 Visionari under 18 che hanno scelto uno dei nove spettacoli. La selezione 2019 dei Visionari comprende: per il teatro, YORICK [reloaded] – un Amleto dal sottosuolo di Leviedelfool, La classe di Fabiana Iacozzilli (spettacolo vincitore di Inbox 2019), Intimità della giovane compagnia padovana Amor Vacui, Lemon Therapy della compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete (scelto dai Visionari under 18), Faustbuch della Compagnia degli Scarti, Mio padre non è ancora nato de La Società dello Spettacolo, con Caroline Baglioni, per la regia di Michelangelo Bellani; per la danza, Luna Cenere con il nuovo lavoro Pneumatika, Daria Menichetti con Iki (prima nazionale) e Olimpia Fortuni con Do animals go to heaven?

Nel corso del festival sono previsti due laboratori di formazione per attori professionisti, della durata 9 giorni ciascuno: uno del regista Silvio Peroni che lavorerà su Tre Sorelle di Cechov e uno di un pezzo di storia del teatro italiano Riccardo Caporossi, che avrà anche un esito pubblico – dal titolo Cul de sac – aperto agli spettatori (progetto realizzato in collaborazione con il Festival di Radicondoli).

Sono inoltre in programma due incontri pubblici. Il primo, dal titolo Il linguaggio che siamo diventati, affronta tre tematiche: le modalità del dialogo pubblico in rete, anche nella polarizzazione delle posizioni; le fragili condizioni di lavoro nell’intermittenza della produzione culturale e artistica; l’esigenza di rinnovare l’immaginario legato alle questioni di genere. A legare i tre temi, come un filo rosso, è il linguaggio. La giornata, pensata come momento di pedagogia collettiva, si articolerà in tre momenti dedicati a ciascuno dei temi: sono stati invitati a introdurli esperti riconosciuti in diversi ambiti e discipline, lasciando un ampio spazio al confronto e allo scambio libero di riflessioni.

Alla figura dello spettatore è dedicato il Convegno Be SpectACTive! e l’Italia dei Visionari: due progetti sullo spettatore attivo, con la partecipazione dell’artista Alessandro Carboni (selezionato quale artista italiano che sarà prodotto dal network europeo, nel 2020); verrà inoltre presentato il numero sull’audience development della rivista Prove di Drammaturgia. Be SpectACTive! è il progetto europeo di cui l’Associazione CapoTrave/Kilowatt è partner capofila: una prestigiosa rete di 19 partners – situati in 15 diversi Stati europei – tra teatri, festival, associazioni e centri di ricerca, dedicato all’audience engagement e alle performing arts. Durante il festival sarà inoltre presentato il documentario sulla prima edizione di Be SpectACTive: Active spectators across Europe di Graziano Graziani e Andrea Nobile.

Completano il cartellone del festival i concerti del dopofestival e le mostre fotografiche.

Il programma musicale comprende molti giovani autori indipendenti, tra i quali segnaliamo: Puscibaua, cantautore umbro vincitore di Arezzo Wave 2018, il polistrumentista Walter Celi, il cantante e chitarrista Massimo Marches, Teiuq che esplora le qualità sonore di civiltà remote, la band Nowolf dalle sonorità anni ’90 e Tweedo, gruppo che sperimenta le contaminazioni tra analogico e digitale.

Tra le mostre in programma: 1+1=3 di Riccardo Lorenzi e Enigmi del Visionario Andrea Vezzini.

Kilowatt Festival è finanziato da Unione Europea, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Comune di Sansepolcro, Ambasciata Francese in Italia, Institut Français Italia, La Francia in scena, Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia, Pro Helvetia. Con il Patrocinio di Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Il festival ha inoltre il sostegno di importanti soggetti privati, quali: Sei Toscana; Aboca; B&P Assicurazioni; Banca di Anghiari e Stia, credito cooperativo; Caffè River; Cordelli auto; Coingas; Donati legnami; Fondazione Cassa di Risparmio di Firenza; G&P Cosmetics; Lucos; Marino fa mercato; Nuovarredo; Piccini Paolo Spa; Tenute Nardi; Uni Coop Firenze.

Sono media partners del festival: Arezzo TV, Concept Magazine, Inoltre Magazine, Koinervetti, Rai Radio 3, Teletruria, Tevere TV, Toscana Tascabile, Vnow.

Il programma completo su: www.kilowattfestival.it

