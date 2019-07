L’Amministrazione consegna gli attestati agli studenti tifernate che hanno superato gli esami con il massimo dei voti

Saranno consegnati , giovedì 18 luglio alle ore 12.00 , nella Sala del Consiglio comunale di Città di Castello gli attestati di merito agli 87 studenti tifernati che hanno superato gli esami di terza media e gli esami di maturità con il massimo dei voti. “Il comune di Città di Castello ha deciso di confermare questa piccola e simbolica cerimonia a coloro che hanno raggiunto questo traguardo” spiega l’assessore alle Politiche educative Rossella Cestini : “perché fare il proprio dovere fino in fondo è un valore a qualsiasi età; ed in secondo luogo perché, in un momento in cui la società mostra modelli di successo, avanzamento sociale e di realizzazione personale che prescindono dall’istruzione e dai titoli, vogliamo ribadire che investire sulla propria formazione, è la strada maestra. In Italia l’istruzione pubblica Italia è un diritto ma in altri paesi non è così scontata. E’ il secondo anno che proponiamo questa manifestazione pubblica e invitiamo tutti ad essere presenti e ad applaudire questi giovani” .

