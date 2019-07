Decimo anniversario dalla scomparsa del colonnello Valerio Gildoni, le parole dell’Onorevole Verini

“Caro Sindaco, Signor Comandante,ringrazio per l’invito alla cerimonia in onore del Col. Valerio Gildoni, nel decimo anniversario della sua scomparsa per avere adempiuto, con coraggio e onore, al suo dovere di difensoredella sicurezza dei cittadini. I valori che ispirarono il suo gesto e tutta la sua vita nell’Arma sonodi esempio per tutti e sono di quelli che uniscono una comunità.I lavori parlamentari d’Aula e di Commissione non mi consentono, come avrei voluto, di essere, insieme con voi. Colgo l’occasione per abbracciare la famiglia Gildoni, per inviare un saluto cordiale al Comandante Generale dell’Arma, a tutte le autorità civili, militari e religiose, a tutti i partecipanti.” E’ quanto dichiarato oggi dall’onorevole, Walter Verini, in occasione del 10° anniversario dell’omicidio del Colonnello, Valerio Gildoni, (ucciso con un colpo d’arma da fuoco il 17 luglio del 2009 a Nanto, nella provincia di Vicenza), che si è svolta presso il loggiato Gildoni di Città di Castello.

