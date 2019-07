Commemorazione 10 anni scomparsa Colonnello Valerio Gildoni – Sindaco Bacchetta:”il sacrificio, la sua figura ricordata sui banchi di scuola.

“Sono passati dieci anni dalla morte di Valerio Gildoni. Nel corso di questo tempo, e non solo nei giorni della ricorrenza della sua scomparsa, abbiamo parlato e scritto di lui come di un militare dalI’ “jnsigne coraggio”, dalle “elette” virtù professionali, dal senso del dovere “altissimo”.

E, ancora oggi, le parole che ci vengono alle labbra, ricordandolo nei suoi luoghi tifernati e vicino ai monumenti cittadini ai quali abbiamo dato il suo nome, sono parole ispirate al massimo riconoscimento della sua missione di servitore dello Stato portata fino e oltre ogni limite di sacrificio della propria persona.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, questa mattina nel corso della cerimonia solenne del 10° anniversario dell’omicidio del Colonnello, Valerio Gildoni, (ucciso con un colpo d’arma da fuoco il 17 luglio del 2009 a Nanto, nella provincia di Vicenza), che si è svolta presso il loggiato Gildoni di Città di Castello, adiacente a quella Piazza Matteotti alla presenza del del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale C.A., Giovanni Nistri, del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, Generale di Brigata, Massimiliano Della Gala, del Prefetto e Questore di Perugia, di autorità civili, militari e religiose. “La sua figura – ha proseguito il sindaco tifernate – è grande e ci commuove, ci parla, parla ai giovani che apprendono la sua storia e la riscrivono, ormai da tanti anni, con lo stesso senso di innocenza che ha portato Gildoni al sacrificio di sé. Attraverso il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale, C.A., Giovanni Nistri giunga a tutta l’Arma dei Carabinieri in tutte le sue componenti nazionali, regionali e locali, la più sentita solidarietà e gratitudine infinita per l’alto mandato che svolgono ogni giorno, assieme a tutte le altre forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio. Alla famiglia Gildoni – ha concluso Luciano Bacchetta – al padre, Settimio, alla madre, Paola, al fratello Alberto e alla vedova Barbara Cantucci, del compianto Colonnello Valerio Gildoni, oggi come allora, la comunità tifernate si stringe in un abbraccio commosso e affettuoso che rimarrà tale più forte che mai anche in

