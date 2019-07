Cittadini digitali: corso al Digipass di Città di Castello

Venerdi 19 luglio, dalle ore 10 alle 13, presso il DigiPASS di Città di Castello si terrà un incontro formativo aperto a tutti su SPID (Sistema pubblico identità digitale), CUP online (prenotazione visite mediche specialistiche) e PagoPA, il sistema nazionale di pagamento della pubblica amministrazione.

Nei locali a piano terra della Biblioteca Comunale in via XI settembre il Dott. Francesco Solinas, Responsabile Area Sanità di Umbria Digitale, incontrerà i facilitatori digitali di Città di Castello e i partecipanti all’incontro per spiegare come attivare lo SPID (sistema pubblico identità digitale), strumento ormai imprescindibile per attivare qualunque pratica con la pubblica amministrazione. Spiegherà inoltre il sistema di prenotazione di visite mediche della Regione Umbria, il CUP online, il cui accesso è garantito attraverso le credenziali SPID o il TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) utilizzando il proprio lettore di smart card. Verrà inoltre illustrato pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che il DigiPASS è aperto dal martedi al sabato dalle ore 9 alle 13 e il martedi e giovedi pomeriggio dalle 15 alle 18. Per informazioni tel: 075 8523171 o mail digipass@cittadicastello.gov.it

