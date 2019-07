A San Giustino e’ nata la “Melisciano corse”, associazione e scuderia per la promozione delle discipline motoristiche oltre l’aspetto puramente agonistico

Un nuovo sodalizio arricchisce il già nutrito panorama di San Giustino. Si è di recente costituita l’associazione sportiva dilettantistica “Melisciano Corse”, che nello sport e nella cultura dello sport imposta la propria attività, concentrata sulla promozione delle discipline motoristiche nei loro vari aspetti: conoscenza di auto e moto, evoluzione storica, prototipi, gare e regole delle manifestazioni sportive; organizzazione di eventi agonistici, ma anche partecipazione con i propri tesserati; assistenza e tutela ai soci anche dal punto fiscale e assicurativo; acquisto di auto e moto da mettere a disposizione degli stessi associati per la partecipazione a gare o a manifestazioni di settore; realizzazione di corsi per tecniche di guida sicura nell’uso quotidiano e nelle manifestazioni, in convenzione con altre associazioni e istituzioni pubbliche e private. Al momento, sono dieci i piloti che fanno parte della Melisciano Corse, tutti impegnati da anni nella disciplina automobilistica della velocità in montagna e tutti provenienti da San Giustino e centri limitrofi dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra. Presidente della neonata scuderia è il sangiustinese Roberto Piomboni, anche lui pilota di lungo corso, che spiega il motivo della nascita di questa associazione: “Siamo un gruppo di amici che ci frequentiamo anche fuori dalle parentesi agonistiche. Da tempo, ci ritroviamo in occasione delle gare alle quali partecipiamo, garantendoci assistenza reciproca per cementare ulteriormente un sodalizio che di fatto era già esistente e quindi abbiamo ritenuto opportuno darci una veste ufficiale per organizzare al meglio la nostra attività, nelle vesti sia di concorrenti che anche di promotori di competizioni o iniziative. Non esiste, però, soltanto l’aspetto sportivo, perché quando si parla di auto e moto è una questione più generale di educazione alla guida”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...