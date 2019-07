Estra accende la mobilità elettrica a Sansepolcro: fino al 30 ottobre “pieno” gratuito

Se mobilità sostenibile ha da essere, le stazioni di ricarica per le auto elettriche ne sono la condizione. Estra e il Comune di Sansepolcro ne hanno inaugurata una stamani in Largo Caponnetto Falcone Borsellino, zona di Porta Fiorentina. E’ attiva 24 ore su 24 ed è dotata di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra e fino al 30 ottobre 2019 il “pieno” sarà gratuito.

Estra è ormai da tempo impegnata nel settore della mobilità elettrica per rispondere alle attuali e future esigenze di un trasporto sempre più evoluto e a basso impatto ambientale: la presenza dell’infrastruttura di ricarica è il primo strumento per la diffusione di una mobilità sostenibile. Con quella di Sansepolcro sono adesso 17 le colonnine che Estra ha installato in Toscana.

“Estra ha fatto una scelta precisa nella sua strategia di multiutility – ha ricordato stamani il Presidente Francesco Macrì. E’ dalla parte delle auto elettriche e della mobilità sostenibile. Per concretizzare questa strategia è necessario mettere in atto tutte le politiche necessarie, a cominciare dalle cosiddette infrastrutture intelligenti che sono indispensabili per poter ricaricare le auto. Estra e il Comune di Sansepolcro stanno quindi facendo il loro lavoro ma lo sviluppo della mobilità sostenibile può essere possibile solo in un contesto nazionale che veda lo Stato protagonista di azioni e, soprattutto, d’investimenti. Possiamo rendere l’Italia una delle protagoniste della mobilità elettrica in Europa. E’ un’occasione da non perdere“.

“Oggi è una giornata importante – ha detto il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli. Grazie alla collaborazione con Estra, il Comune compie un altro passo importante in direzione di una Sansepolcro sempre più smart city, sostenibile e innovativa, attenta all’ambiente e al benessere dei cittadini”.

Ed ha aggiunto Luca Galli, vice Sindaco e titolare delle deleghe ad ambiente e trasporti: “la postazione è composta due prese a 22KW collocate in una zona strategica della città. Ciò consentirà agli automobilisti di effettuare una ricarica in tempi rapidi, dando comunque modo ai proprietari delle autovetture di addentrarsi nel centro storico mentre ricaricano la batteria dell’auto. La postazione potrà essere di grande utilità anche per i viaggiatori della E45, garantendo così un piccolo ritorno turistico. L’amministrazione comunale ringrazia Estra per l’importante supporto nella realizzazione di un servizio fondamentale nell’ottica di una mobilità sostenibile“.

L’impegno di Estra emerge anche dai dati dell’ultimo bilancio di sostenibilità: nel 2018 il valore delle emissioni (di CO 2 , NO x , PM10) evitate grazie alla produzione di energia da fonte rinnovabile, è stato pari a 21.520 tonnellate. Il totale dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel 2018 è stato pari a 31.678.721 kWh, mentre l’energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ha raggiunto 22.528.946 kWh.

Sempre nel 2018, sono stati inviati a recupero 910.577 kg di rifiuti, pari al 91,2% di quelli prodotti.

Come funziona il servizio

La stazione di ricarica è attiva 24 ore su 24 ed è dotata di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Ricaricare un veicolo è molto semplice: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e un tocco sul display del proprio smartphone. Un sistema di ricarica veloce ed innovativo, reso possibile da Estra attraverso la app dedicata “e-ricaricati”, disponibile per IOS e Android. Per attivare e gestire ricarica e pagamento con il telefonino, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, dotata di un hot spot wi-fi, scaricare la app “e-ricaricati” e registrarsi. Diverse le funzioni della app, che permette anche di visualizzare tutte le stazioni su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra. Fino al 30 ottobre 2019 il “pieno” sarà gratuito in tutte le stazioni di ricarica Estra.

