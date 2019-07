Volley mercato: altro acquisto per il Trestina Volley serie C: è l’opposto Michela Rinaldi

Continua ad arricchirsi la formazione del Trestina Volley per il prossimo campionato di serie C femminile: questa volta è il turno di Rinaldi Michela, classe 1999, ruolo: opposto. Michela inizia nel 2011 con l’Under 14 per proseguire l’anno successivo poi nell’Under 16 provinciale a Umbertide e CQP. Nella stagione 2013/2014 disputa la prima divisione vincendo il campionato e arriva con la sua squadra ottava assoluta al Trofeo delle Regioni. L’anno successivo, nel campionato di serie D, centra i play-off perdendo la finale per salire in C mentre vince il campionato con la seconda divisione, sempre a Umbertide, e il secondo posto con l’Under 16 regionale allo School Volley. Nel 2015-2016 approda a San Giustino per il campionato di serie D, mentre l’anno dopo a Città di Castello per la C regionale. In questi due anni è dovuta rimanere ferma per motivi di studio. “E’ stato Nicola a convincermi di rimettermi in gioco e sono felice di riprendere l’attività pallavolistica a Trestina. Mi è piaciuto molto il progetto, penso che sia un bel gruppo quello delle atlete che disputeranno la serie C”.

Il Presidente, il Direttore Sportivo, i Dirigenti e tutto lo staff del Trestina Volley danno il benvenuto a Michela e le fanno il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.

Annunci

