Pallavolo: anticipazione confermata, ieri la presentazione del nuovo San Giustino maschile

Estate calda e molto faticosa … ma cosa importante è affrontarla con cognizione di causa, con caparbietà e capacità, con soluzioni pronte ad annullare eventuali problemi e con un’unica e grande verità: con una vera e propria Sinergia di pensiero ed operatività i … traguardi che uno si pone non sono irraggiungibili.

A Febbraio del 2018 nella Sala degli Specchi del Castello Bufalini, di fronte ad una sala gremita all’inverosimile la PALLAVOLO SAN GIUSTINO presentò il suo progetto (ancora in embrione), ad inizio Settembre presentò la squadra che avrebbe affrontato il campionato di serie B maschile ad Ottobre iniziò una stagione sportiva conclusasi in maniera molto positiva.

Luglio 2019, dopo una serie di incontri … neanche tanti.. vista la chiarezza espositiva e le linee operative da condividere, la PALLAVOLO SAN GIUSTINO sempre di fronte ad una numerosissima platea porta a conoscenza un nuovo steep di avanzamento; sede della Elmec di San Giustino (Emr Group), il padrone di casa, l’imprenditore sangiustinese Claudio BIGI (nuovo presidente della Società) presenta l’organigramma 4.0 (quello delle ottimizzazioni investendo sulle persone), organigramma della PALLAVOLO SAN GIUSTINO che continua a crescere numericamente e qualitativamente.

Continuità e Novità: Continuità doverosa ed obbligatoria visti i risultati ottenuti nel primo anno di vita, continuità certificata dalla presenza di quasi tutti i dirigenti 2017-18 e Novità… con la condivisione dei progetti societari da parte di molti personaggi del “territorio”; Novità obbligatoria ed importante alla pari della Continuità… visti gli obiettivi di crescita che “il Gruppo” si sono posti.

Claudio BIGI (Presidente Pallavolo San Giustino): “Io e la mia Famiglia abbiamo sempre investito del tempo nel seguire gli eventi sportivi del nostro territorio ed in particolar modo quelli pallavolistici, dai momenti pionieristici del Campino del Circolo Acli passando per la serie B degli anni ottanta e la serie A in campo maschile di pochi anni fa; Goran MARIC – continua BIGI – ha insistito ha fatto un pressing insistente ed allo stesso tempo professionale per convincermi ad entrare in Società, qualche incontro, idee messe sul tavolo, paletti ben chiari e la certezza che insieme ai dirigenti già operativi nella stagione passata potessero entrare a far parte del gruppo altri di mia conoscenza… che sicuramente avrebbero sposato la causa. Una Società anche se sportiva – conclude il presidente – deve essere gestita e vissuta con un’Azienda: ruoli, condivisione, trasparenza, operatività, prima per lo sviluppo di un Settore Giovanile importante che dovrà impattare oltre che dal punto di vista sportivo da quello Sociale (progetto scuola) su un territorio dove vorremmo diventare di riferimento e non per ultimo per regalare risultati importanti ai tifosi di una Serie B che stiamo costruendo con oculatezza ma allo stesso tempo con un obiettivo importante…. Fare meglio di anno scorso”

Una bella mattinata quella presso la Elmec, una mattinata di “sostanza” certificata dagli interventi di Giuseppe LOMURNO e Luigi TARDIOLI, presidenti rispettivamente del Comitato umbro e della Provincia di Perugia della FIPAV; dell’Amministrazione Comunale Sangiustinese con il Sindaco Paolo Fratini, l’Assessore alle Politiche Sportive Andrea GUERRIERI ed il Consigliere di collegamento con le Associazioni (Sportive e Sociali) Paolo POMPEI.

Claudio BIGI ha tenuto a ringraziare tutti iniziando da colui che anno scorso … più di altri ci mise la faccia: Gregorio GREGORI ora Direttore Generale della Società; Fernando VOLPI e la new entry Angelo STEFANETTI (Vicepresidenti); Goran MARIC (Direttore Sportivo), i due Team Manager Enrico BASTIANONI e Marco ROTI; Marco BIGOZZI (Tesoriere), le responsabili di segreteria Federica GREGORI e Tiziana CONSOLI; lo staff medico con Gianluca NERI ed Enrico SEDIARI (new entry), la fisioterapista Lucia PIGLIAPOCO (new entry), la psicologa dello sport (novità) Alessandra GALLAI; Giulia CARLETTI (Nutrizionalista – New entry); il consulente legale Aldo BENEDETTI (new entry); il consulente fiscale Paola GUADAGNI e quello aziendale Paolo BENELLI (new entry); molto investimento umano per i più giovani…Enrico LIGI (Responsabile Settore Giovanile); Andrea MALATESTA (Coordinatore Squadre Settore Giovanile); Leonardo BENEDETTI (Responsabile Tecnico Settore Giovanile); team importante per la comunicazione (Sito, FB ed altro) .. Elisa CAPUCCELLA, Federica GREGORI e Marco BIGOZZI; Luca POLVERINI (Area Marketing); Roberto PIOMBONI (Responsabile Rapporti con le Istituzioni); Gregorio GREGORI (Addetto agli Arbitri); Pasqaule IAFIGLIOLA Reponsabile logistico – New Entry).

La giornata si è conclusa con un accenno alla squadra di Serie B (della quale si parlerà in un altro incontro), intervento dell’allenatore Enzo SIDERI presente con il vice Augusto BARRESE (New entry – scout) ed il preparatore atletico Gianluca CARBONI.

In chiusura l’augurio di una Buona Estate da parte del Presidente Claudio BIGI ed un immancabile e graditissimo aperitivo, condiviso con diversi industriali intervenuti, dirigenti di Società della vallata e qualche tifoso.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...