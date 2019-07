Volley mercato: colpo Trestina, ufficiale l’ingaggio dal Città di Castello di Greta Giunti

E’ Greta Giunti, classe 2001, ruolo attaccante-ricevitore, un altro importante acquisto del Trestina Volley, per il prossimo campionato di serie C Femminile. Queste le parole di Greta dopo la firma del contratto col D.S. Nicola Mattei: “Sono cresciuta pallavolisticamente a Città di Castello con cui ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e dove ho esordito per la prima volta nel campionato di serie C nel 2015 all’età di 15 anni nel ruolo di libero. Nelle due stagioni successive ho continuato a giocare in serie C e nell’under 18 con il ruolo di laterale. Nell’estate del 2017 sono stata selezionata a rappresentare l’Umbria per il trofeo delle regioni di beach volley qualificandomi all‘undicesimo posto a Casal Velino. L’anno successivo sempre nel beach volley ho di nuovo rappresentato l’Umbria ottenendo il quinto posto a Porto San Giorgio.

Sono felice di iniziare questa nuova avventura a Trestina perché credo nel progetto che mi è stato proposto e penso che sia per me un’occasione di crescita confrontandomi con una realtà diversa”.

Un tassello importante quindi per il sestetto di coach Giampaolo Rossi, per questa nuova avventura nel massimo campionato regionale.

Il Presidente, il Direttore Sportivo, i Dirigenti e tutto lo staff del Trestina Volley danno il benvenuto a Greta e le fanno il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.

