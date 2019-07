Sansepolcro ricorda Leonardo con 200 musicisti in Piazza Garibaldi

L’ultima creazione dell’artista sangiustinese, Gino Pigolotti, verrà esposta in Russia. Pigolotti, vede quindi crescere la sua notorietà, anche fuori dai confini nazionali. Un riconoscimento importante, per un artista che ci mette cuore, passione e impegno, l’ultima creazione difatti, ha impegnato il Pigoloti per oltre un anno.

“La mia sarà una opposizione selettiva, qualificante, basata su pochi argomenti, ma di grande interesse generale. Sarò sincera, poco mi importa di quello che farà la Giunta in questa consiliatura, non ci potrà mai essere dialogo, almeno da parte mia e del partito che rappresento, con chi usa la sua posizione per attaccare, predicare e […]

“Sono orgoglioso, di poter rappresentare in Provincia il mio territorio, lo farò da consigliere di minoranza, ma questo conta poco. Ci sono tanti problemi che dobbiamo affrontare, in primis la viabilità. La E45 è una questione su tavolo da tanti troppi anni, la chiusura del tratto che interessa il viadotto Puleto, nel Comune di Pieve […]

“Sulla questione viabilità nel nostro comprensorio, si registrano tante, troppe le criticità che devono essere affrontare in modo definitivo. I Governi cambiano, ma la svolta tarda ad arrivare, non mi riferisco alla sola E45 salita agli onori della cronaca, causa la chiusura del viadotto Puleto, sul quel fronte la svolta sembra sia vicina, grazie alla […]

Forse ci siamo e al massimo entro trenta giorni, il viadotto Puleto, della E45, dovrebbe riparire al traffico pesante. I Sindaci del nostro territorio si sono spesi, e tanto, per promuovere con ANAS e Governo centrale una soluzione, visti gli enorni problemi che il blocco ha causato alle aziende del nostro territorio. Una vicenda […]