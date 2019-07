Forza Italia “Le nostre perplessità  sui i lavori del reparto di medicina. Rimarrà ancora qualcosa a Sansepolcro?. Il reparto di chirurgia insegna!”

Le nostre perplessità sui i lavori del reparto di medicina.

Rimarrà ancora qualcosa a Sansepolcro????……… Il reparto di chirurgia insegna!!!

Ho presentato un’interrogazione all’Amministrazione di Sansepolcro ad argomento i lavori di ristrutturazione del reparto di medicina e la sistemazione futura del reparto. Siamo molto preoccupati perché non vorremmo che avvenga la stessa cosa di chirurgia di qualche anno fa, quando dopo i lavori di ristrutturazione ed il pensionamento del primario, il reparto venne di fatto svuotato in termini di personale, di mezzi, di apparecchiature e quindi di pazienti. Non vorremmo quindi che dopo aver speso tanti soldi per un qualcosa di molto positivo, non ci fosse qualche artificio per depotenziare ulteriormente il nostro ospedale. Vigileremo come gruppo politico perché ciò non avvenga.

Il consigliere Tonino Giunti ed il coordinamento di Forza Italia Sansepolcro

