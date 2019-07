Decoro dei parchi cittadini: Bartolini (PSI) interroga la Giunta

Con una interrogazione il consigliere del Psi Luigi Bartolini chiede al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta comunale di “attivarsi per sistemare i parchi cittadini, rendendoli più decorosi agli occhi dei frequentatori”. Per l’esponente della maggioranza sarebbe necessario anche valutare se “mettere degli operatori di Sogepu, di altre aziende o private, a custodia di queste zone o almeno a garanzia della pulizia”. A supporto dell’istanza il consigliere Bartolini porta ad esempio il parco di Riosecco, segnalando le “pietose condizioni di questo bell’angolo del quartiere, con cestini stracolmi di rifiuti, cartacce e quant’altro fuoriesce dai raccoglitori e sparso per tutto il parco”. “Purtroppo questa situazione si ripete in ogni altro parco pubblico sprovvisto di custodi che ne curino il decoro”, rileva l’esponente della maggioranza, che richiama l’attenzione anche sul parco di Villa Montesca e sul percorso ciclo-pedonale lungo il Tevere”. “Numerosi cittadini, che frequentano i parchi, mi hanno segnalato queste pessime condizioni e la sporcizia che spesso li obbliga a non recarsi in questi luoghi, soprattutto se accompagnati dai bambini”, afferma Bartolini, che chiede all’assessore comunale all’Ambiente di verificare di persona la situazione.