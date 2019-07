Volley mercato: Trestina Volley serie C: Federica Cerbella, un rinforzo di qualità!

Un altro colpo messo a segno dal D.S. del Trestina Volley, Nicola Mattei, che ha trovato in questi giorni l’accordo per la stagione 2019-2020, con l’atleta Federica Cerbella. Federica inizia la sua carriera a 15 anni nella pallavolo Gubbio. Una vita da centrale, dove vince serie C, B2 fino ad arrivare a giocare la serie B1 all’età di 20 anni. A Gubbio rimane fino al 2004 poi fa numerose esperienze anche fuori regione: Viterbo, Bologna, Bastia, Orvieto… ritorna a Gubbio nel 2012 e rimane per altri 3 anni,per poi andare a Ponte Felcino e vincere la serie C e restare per fare la B2. Viene chiamata da Chiusi con la quale vince il campionato di serie C maper impegni lavorativi e di studio si vede costretta a non proseguire l’avventura in B2 con la squadra toscana. La voglia di giocare e l’ambizioso progetto della società altotiberina la convince ad accettare la proposta del Trestina volley, sotto la guida del coach Rossi. Una società neopromossa, giovane e con tanta voglia di crescere, dove la Cerbella spera di poter dare un valido contributo. Il Presidente, il Direttore Sportivo, i Dirigenti e tutto lo staff del Trestina Volley da il benvenuto a Federica e le fa il più grosso in bocca al lupo per questa sua nuova avventura.

