Novamusica: Seminario con Adam Pieronczyk

Considerato tra i migliori sassofonisti e compositori Europei Il sassofonista Polacco Adam Pieronczyk sarà a Città di Castello per condurre una master class aperta a tutti gli strumenti presso a scuola NovaMusica di Città di Castello. E’ la prima volta che il sassofonista compositore si trova in Umbria per un seminario, Adam Pierończyk è vincitrice di numerosi premi, sia musicali che culturali. Tra questi, 18 nomination in 12 categorie diverse e due premi per la musica polacca – Fryderyk (il Grammy polacco) per Artista dell’anno, Miglior CD Jazz dell’anno, Jazz Melomani ecc. Ed è stato scelto come miglior sassofonista soprano di l’anno per l’undicesimo anno consecutivo da Jazz Forum , una rivista jazz polacca.Ha lavorato come direttore artistico per il festival Jazz aux Oudayas e Jazz Au Chellah a Rabat, in Marocco nel 2004-2005, e come direttore artistico del Sopot Jazz Festival in Polonia – 2011 -2015. Compone anche musica per il teatro. Attualmente risiede a Cracovia , in Polonia. Adam Pierończyk ha lavorato con musicisti come: Sam Rivers, Archie Shepp, Miroslav Vitous, Gary Thomas, Greg Osby, Bobby McFerrin, Jeff ‘Tain’ Watts, Trilok Gurtu, Tomasz Stańko, Ted Curson, Avishai Cohen, Lage Lund, Orlando Le Fleming, Joe Martin, Jean-Paul Bourelly, Anthony Cox, Joey Calderazzo e Leszek Możdżer.