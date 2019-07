I sindaci dell’Altotevere incontrano il commissario straordinario della USL 1 Umbria e l’assessore al ramo Bartolini

“Assieme agli altri sindaci del comprensorio abbiamo rappresentato, al Commissario Straordinario della Usl Umbria 1, Luca Lavazza e all’assessore regionale alla Sanità, Antonio Bartolini, l’esigenza del territorio sottolinenado la gestione eccellente dei servizi ospedalieri e sanitari in Altotevere nel corso di questi anni. Per questo abbiamo espresso un ringraziamento doveroso al direttore generale uscente, Andrea Casciarri ed altresì auspicato al neo-commissario la necessità di continuare a confrontarci su alcuni grandi progetti sociosanitari messi in campo. In particolare abbiamo chiesto la sua presenza perché quello di Città di Castello è un ospedale di grande importanza, il quarto in Umbria, è uno dei quattro ospedali dell’emergenza.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, a margine dell’incontro, assieme agli altri sindaci del territorio, con il Commissario Straordinario della Usl Umbria 1, Luca Lavazza e l’assessore regionale alla Sanità, Antonio Bartolini. “La richiesta principale che abbiamo avanzato è stata quella di continuare a seguire la sanità altotiberina con la stessa capacità, progettualità e intuizione che si è avuta fino ad oggi: per cui una continuità sostanziale perché ritengo che nel corso di questi anni si è fatto un ottimo lavoro. Mi sembra che questo commissario che non conoscevo sia una persona molto sensibile, intelligente e disponibile per cui auspichiamo che questa collaborazione con i sindaci del territorio come è già avvenuta in passato, continui ad essere molto forte anche oggi e in futuro.”

