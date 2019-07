Per le Audi E-Tron di Guerrini e Calchetti una delle gare più impegnative del mondiale. Il Rally di Boemia è il sesto appuntamento stagionale del mondiale elettrico FIA

Dopo il colpo di scena di due settimane fa in Francia, con l’annullamento della gara per decreto prefettizio a causa dell’eccezionale ondata di caldo che aveva colpito la regione del Gard, il Campionato del mondo FIA di rally per veicoli elettrici riprende con l’Eco Energy Rally Bohemia.

La rassegna iridata torna dunque per la seconda volta in Repubblica Ceca dopo il Czech New Energies Rallye disputato a maggio con base a Český Krumlov. Stavolta la gara si svolgerà tra Liberec e Mladá Boleslav, a nord-est di Praga, e sarà una delle prove più impegnative del mondiale: “Oltre seicento chilometri di gara, di cui più di trecento di prove speciali, fanno di questo appuntamento uno dei più lunghi e duri del campionato”, commenta Guido Guerrini, pilota di uno dei due equipaggi della scuderia Audi Team Autotest Motorsport, “ma queste situazioni ci stimolano ancora di più e rendono decisivo il puntuale lavoro di preparazione che la nostra squadra porta avanti in ogni occasione”. Anche il patron della scuderia, Josef Unterholzner, è motivato: “Questa gara, proprio per la sua lunghezza e difficoltà”, spiega, “ha coefficiente 2, il che significa che assegna un punteggio doppio per le classifiche generali, e quindi è assolutamente indispensabile riuscire a centrare un ottimo risultato”.

Gli equipaggi di Audi Team Autotest Motorsport, a bordo del gioiello elettrico della casa di Ingolstadt, la nuovissima E-Tron, sono composti da Fuzzy Kofler e Franco Gaioni e dal già citato Guerrini con Emanuele Calchetti. Dovranno vedersela, tra gli altri, con i consueti rivali Prusak-Benchetrit, con i campioni del mondo in carica Malga-Bonnel, con i tedeschi Rosner-Weber, con i bulgari Dedikov-Pavlov.

La gara prenderà il via venerdì mattina a Liberec e si concluderà domenica a Mladá Boleslav, nota per essere la città natale del marchio automobilistico Škoda.

