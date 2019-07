Passaggio di campana Lions Club Città di Castello Tiferno

Il 4 luglio nella splendida cornice dell’Abbazia di Monte Corona è stato celebrato il passaggio di campana del Lions Club Città di Castello Tiferno. La Presidente uscente Avvocato Eleonora Paolieri che ha ricevuto quest’anno dalla Governatrice del Distretto 108L Leda Puppa la medaglia per i servizi resi alla Comunità oltre al Melvin Jones che è il più prestigioso riconoscimento Lions, ha ringraziato il Consiglio Direttivo ed i soci per la collaborazione e la partecipazione dimostrata, e ripercorso i numerosi eventi di quest’annata sociale. Dai gemellaggi con il Lions Club Sintra Romantica del Portogallo e con il Lions Club Fano che hanno portato con prestigio il nome di Città di Castello in tutto il Mondo e le cui pergamene sono state donate dal Club al Sindaco di Città di Castello Dott. Luciano Bacchetta.

Ai numerosi service di beneficenza svolti dal Club in favore dei più bisognosi e della collettività, tra i quali per citarne alcuni la cena al buio, il barattolo di emergenza, la colletta alimentare di Natale, il supporto a Comitato Chianelli ed al centro Caritas Diocesano in Ruanda. Oltre a eventi informativi / culturali come il Convegno sui disturbi alimentari con la Dott. Laura Dalla Ragione Direttrice della Rete DCA della USL Umbria 1, e sui Percorsi di pace: il Cammino di Santiago con la prestigiosa presenza del Prof. Jacopo Caucci Von Saucken Console Onorario di Spagna per l’Umbria e le Marche nonché uno dei massimi esperti italiani in materia. Fino alla creazione dell’area verde Melvin Jones in Piazza Garibaldi. La Presidente uscente ha ringraziato, inoltre, i Presidenti dei Club della Zona 9/A, tutti presenti alla cerimonia, con i quali è stato possibile realizzare, nel consueto spirito di amicizia e collaborazione Lions, ben quattro importanti interclub, e ha concluso il suo intervento ricordando come il Lions Club Città di Castello Tiferno nato solo 2016 in soli tre anni sia cresciuto così rapidamente da essere oggi un Club già pienamente inserito e distinto con prestigio nel tessuto sociale della Città.

Dopo di che ha passato il testimone del Club al nuovo Presidente Dott. Enrico Prataiola, il quale ha ringraziato tutti i soci e presentato il nuovo Consiglio Direttivo ed il suo programma, incentrato sulla continuità con i programmi precedenti e volto a svolgere sempre più servizi in favore dei bisognosi e della collettività.