“La Via del Sole”: domenica 14 luglio torna la passeggiata da Anghiari a Sansepolcro

All’alba di domenica 14 luglio torna ad Anghiari “La Via del Sole”, suggestivo evento giunto alla quarta edizione. Alle 6:00 in punto, il sole sorgerà dietro le montagne allineandosi perfettamente con la via maestra del paese. Uno spettacolo che dura l’arco di pochissimi minuti, ma che è in grado di regalare emozioni uniche ai tanti cittadini ed appassionati di fotografia che ogni anno si danno appuntamento in cima alla Ruga di San Martino.

Come di consueto, il ritrovo è previsto alle 5:45 alla chiesa della Croce. Al termine dello spettacolo naturale prenderà il via la tradizionale camminata, organizzata in collaborazione il CAI Sez. Sansepolcro, che da Anghiari condurrà i partecipanti alla città di Piero attraverso un percorso di 8 chilometri con difficoltà tipo T.

L’iniziativa si concluderà con la colazione offerta dalla Pro loco “Vivere a Borgo Sansepolcro” prevista per le 9:00 in Piazza Torre di Berta, mentre il bus navetta che riaccompagnerà i partecipanti sarà messo a disposizione dall’Unione Polisportiva Baldaccio Bruni Anghiari. La mattinata sarà raccontata dagli scatti degli Instagramers Arezzo. L’evento è organizzato dal Comune di Anghiari in collaborazione con il Comune di Sansepolcro e la Provincia di Arezzo.

Annunci

