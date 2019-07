San Giustino: Veschi (FD’I) “Sugli attacchi personali in Consiglio Comunale, agirò legalmente. Il mio riferimento è Fratelli d’Italia, opposizione basata sulle linee programmatiche dl partito”

“La mia sarà una opposizione selettiva, qualificante, basata su pochi argomenti, ma di grande interesse generale. Sarò sincera, poco mi importa di quello che farà la Giunta in questa consiliatura, non ci potrà mai essere dialogo, almeno da parte mia e del partito che rappresento, con chi usa la sua posizione per attaccare, predicare e dare giudizi personali. Quanto successo, nel giorno dell’insediamento del Fratini bis, sarà discusso nelle sedi opportune, ho già dato mandato la mio legale di tutelare la mia immagine, di professionista e di politico. La prima interrogazione, che intendo presentare, sarà quella sull’adozione del regolamento sull’uso dei fitofarmaci in agricoltura. San Giustino, da questo punto di vista, è l’uno comune a non aver adottato un documento specifico”

