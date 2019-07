Pallavolo giovanile: il San Giustino Volley club traccia le linee programmatiche per la prossima stagione

Una stagione senza dubbio interessante, quella che si prospetta all’orizzonte sul versante del settore giovanile del San Giustino Volley Club Alto Tevere Umbro. Ne parliamo con il responsabile, Francesco Moretti, partendo dal bilancio dell’annata appena conclusa lo scorso 30 giugno. “Direi che uno fra i risultati più indicativi sia stato il fatto che, dalle 11 bambine di partenza, siamo arrivati a 43 – precisa Moretti – e poi non dimentichiamo, sul piano squisitamente agonistico, la qualificazione ai quarti di finale della Under 12 di Fabrizio Bruschi e l’approdo alla seconda fase della rappresentativa Under 12 promozionale, allenata da Althea Giulietti, frutto anche del metodo denominato “Il gioco insegna il gioco”, messo in pratica dai due tecnici dopo aver concordato le linee guida con il sottoscritto e con la società. Debbo poi elogiare il grande impegno profuso dalla compagine dirigenziale “capitanata” da Diego Renzetti e composta da Andrea Toti, Simone Giovagnini, Nicoletta Pettinari, Iacopo Leminci, Lorenzo Giandominici e Diego Forasiepi”. Confermati gli allenatori anche per la stagione 2019/2020? “Sì, Bruschi guiderà Under 13 e Under 14 “azzurre”, anche per dare continuità all’ottimo lavoro degli anni precedenti, mentre la Giulietti si occuperà di Under 12, Under 13 e minivolley. Diego Forasiepi e Cristian Corsini saranno gli assistenti dei relativi gruppi: il primo di Bruschi e il secondo della Giulietti”. E adesso, il riassunto delle attività svolte nella fase finale della stagione. “In giugno, abbiamo organizzato un torneo sperimentale disputato in due pomeriggi (il 3 e il 6) al PalaVolley, in collaborazione con il Csi di Perugia e riservatoalle categorie Under 12 e Under 13; vi hanno partecipato Star Volley e Gherardi Città di Castello, Ellera e Volley Club Alto Tevere, per un totale di 90 atlete. Attualmente, è in corsouna simpatica iniziativa: “Il volley in piazza”. Tutti i lunedì sera, nei mesi di giugno e di luglio, in piazza del Municipio di San Giustino vengono allestiti due campi di pallavolo aperti a tutti. Siamo poi andati a promuovere la nostra disciplina al “Grest” delle parrocchie di San Giustino e di Lama e al centro estivo “Ciccibù”, sempre con la partecipazione attiva di un nostro istruttore e infine il 14 e 15 giugno ci siamo trasferiti al camping Fano per il torneo di beach volley”. E per il futuro cosa bolle in pentola? “Tre le operazioni che riteniamo fondamentali per supportare al meglio il nostro compito a livello di settore giovanile. La prima è la presenza medica di riferimento, nella figura del fisioterapista Stefano Amorosi, a disposizione di tutte le tesserate/i della società; la seconda è l’uscita mensile di un giornalino corredato di foto e riservato in esclusiva all’attività del settore giovanile, all’andamento dei campionati e dei tornei e ad aspetti di rilievo concentrati in rubriche tematiche quali alimentazione, riabilitazione e rapporti giovani-famiglia, curate da specialisti del settore. La distribuzione del periodico sarà capillare in tutti i locali e le frazioni del Comune di San Giustino. La terza operazione consiste nella creazione di un sito web, collegato alle pagine Facebook e Instagram, aggiornato quotidianamente sull’attività e sulla relativa propaganda”.

Sono già aperte le iscrizioni per la stagione 2019/2020, relativamente a minivolley, Under 12, Under 13, Under 14 e Under 16. I responsabili del San Giustino Volley sono a disposizione tutti i giorni dal lunedì al venerdì alla palestra di Selci Lama in via Paal n. 2; nel caso, contattare i seguenti numeri telefonici: 333 1651504 (Laura), oppure 333 3753226 (Francesco). È previsto anche un primo periodo di prova gratuita.

