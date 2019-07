Giulia Calderini e Veronica Fiori premiate per gli importanti risultati ottenuti nel ciclismo e ginnastica artistica

“Abbiamo scelto la giornata del consiglio comunale, convocato in una sede inedita che è divenuta simbolo per la nostra città come la nuova biblioteca Carducci, per sottolineare ancora di più la vicinanza e l’ammirazione della comunità tifernate e delle sue istituzioni nei confronti di due giovanissime sportive come Giulia e Veronica, che, con bravura, impegno e sacrifici, hanno raggiunto importanti obiettivi di rilievo nazionale, rendendoci davvero orgogliosi”. E’ il senso che l’assessore allo Sport Massimo Massettidà alla cerimonia di premiazione che si è tenuta lunedì scorso nella sala conferenze della biblioteca comunale Carducci prima dell’inizio della seduta del consiglio comunale aperto sulle barriere architettoniche. Nell’occasione l’assessore Massetti, insieme al sindaco Luciano Bacchetta, al vice sindaco Michele Bettarelli e ai componenti della giunta, ha consegnato alla ciclista Giulia Calderini, dell’Unione Ciclistica Città di Castello, e alla ginnasta Veronica Fiori, del Centro Judo Ginnastica Tifernate, due targhe per premiare “lo straordinario esempio di dedizione e impegno nello sport, nella famiglia e nella comunità locale”. Con i suoi 11 anni Giulia Calderini è risultata la migliore ciclista under 13 in Italia nella specialità Sprint velocità nella gara nazionale nella categoria G6 femminile che si è disputata nel 33° Meeting Nazionale Giovanissimi di Matera, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. A 12 anni Veronica Fiori è stata la mattatrice di “Ginnastica in Festa”, la manifestazione organizzata nell’ambito dei Campionati Italiani Silver della FGI (Campionato Italiano FISDIR) a Rimini, dove ha vinto tre medaglie d’oro ed una d’argento nelle specialità della trave, del volteggio, delle parallele e del corpo libero. Circondate dall’affetto dei familiari, degli amici, dei dirigenti, dei tecnici e dei compagni con cui si allenano durante l’anno, Giulia e Veronica hanno ricevuto l’applauso e il simbolico abbraccio di tutti i componenti del consiglio comunale. “In una città dello sport come la nostra registriamo quasi settimanalmente le prestazioni straordinarie e i risultati prestigiosi dei nostri atleti impegnati in competizioni nazionali e internazionali, verso i quali come amministrazione comunale sentiamo il dovere, oltre che il piacere, di tributare il riconoscimento pubblico che meritano”, puntualizza Massetti nel rivolgere “un sincero plauso all’Unione Ciclistica Città di Castello del presidente Patrizio Braganti e al Centro Judo Ginnastica Tifernate guidato dalla famiglia Mariotti per la passione e la professionalità con cui lavorano per portare ad alti livelli i nostri giovani”. Prossimamente l’amministrazione comunale premierà anche il ginnasta Gianpietro Zanchi, che ai Campionati Italiani Silver di Rimini ha conquistato la medaglia d’oro al volteggio.

