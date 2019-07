Citerna – “MusicArte” a Fighille, il piccolo borgo si anima di musica, colori e fantasia Omaggio alle opere di Sergio Massetti, maestro del riciclo

Sabato 13 luglio a Fighille avrà luogo la prima edizione di MusicArte. L’evento, organizzato e patrocinato dal Comune di Citerna in collaborazione coi volontari e la pro loco del paese, vuole celebrare la creatività e la fantasia in un connubio tra arte e musica. La festa si svolgerà su tutto il paese: alle 19 aperitivo al Piccolo Museo, dove sarà possibile visitare i le opere di arte riciclata di Sergio Massetti Riciclart, insieme ai quadri premiati alla rinomata Mostra di Pittura. La serata proseguirà alle 21 in Piazza degli artisti, in cui sfileranno i bambini e ragazzi con abiti realizzati con materiali riciliati, accompagnati dall’intrattenimento di musica e canzoni. “Una festa d’estate – dice l’assessore alla cultura Anna Conti – che vuole valorizzare la creatività e la fantasia e intende lanciare un messaggio importante ai nostri ragazzi, il rispetto per l’ambiente e l’amore per l’arte, all’insegna del divertimento, della musica e dell’estate”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...