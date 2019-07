Sansepolcro, bilancio più che positivo per la serata “Borgo in Bianco”

Grande successo per la manifestazione “Borgo Bianco – La notte dello shopping” che sabato scorso, 6 luglio, ha animato la città di Sansepolcro. La serata a tema hawaiano ha regalato un centro storico pieno di gente grazie allo shopping in notturna, alla musica live e alle iniziative culturali e ai numerosi intrattenimenti curati da Comune e Commercianti del Centro Storico.

“Il cuore cittadino, con il suo Centro commerciale naturale, è stato invaso allegramente da tantissime persone, arrivate sia per approfittare dei primi saldi, grazie ai negozi aperti fino a tarda ora, che per assistere alle tante esibizioni disseminate nelle vie del centro.” ha commentato all’indomani l’assessore Gabriele Marconcini. “A impreziosire la manifestazione, anche l’apertura straordinaria del Museo Civico, accolta favorevolmente dai visitatori. Bilancio più che positivo, dunque, per una serata di festa all’insegna del sano divertimento, nella quale non si sono registrati particolari episodi sopra le righe.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai commercianti, ovviamente felici per il movimento che si è creato attorno alle loro attività. “Il tema della serata del party hawaiano è stato celebrato a dovere, dalla musica ai balli, fino al look – ha commentato Anista Mosconi, vicepresidente del CCN – La città ha accolto bene la proposta. Siamo inoltre felici per questa bella serata che ha visto tante famiglie affollare l’area dedicata ai bambini, e per questo dobbiamo ringraziare tutte le attività che hanno contribuito a renderla bellissima con le proprie attrazioni. Rivolgiamo infine un ringraziamento alle associazioni di categoria Confocommercio e Confesercenti, ai bravissimi ragazzi della Capoeira e ai Vigili del Fuoco Volontari per il loro fondamentale supporto.”

