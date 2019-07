Riduzione della plastica negli edifici scolasti e pubblici. Approvato ODG di Libera Il Futuro per Umbertide

Il Consiglio comunale di Umbertide nel corso della seduta del 4 luglio, con nostra grande soddisfazione, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dai nostri consiglieri Francesco Caracchini e Ivano Pino, con il quale il Comune di Umbertide e la giunta si impegnano alla sensibilizzazione dei nostri concittadini, di qualsiasi età, alla riduzione della plastica in primo luogo negli istituti scolastici e in seguito in tutti gli edifici pubblici.

Il rispetto dell’ambiente rientra perfettamente nella nostra linea politica e quindi abbiamo deciso di affrontare in maniera concreta e tangibile questo problema. Il primo intento a riguardo prevede di coinvolgere quelle che sono le prime generazione in termini di età attenzione e sensibilità; ovvero le scuole elementari del territorio umbertidese. Partendo da quella che può sembrare una semplice azione, ma che vista in un’ottica più estesa può realmente portare numeri consistenti.

Il nostro obiettivo è quello di desensibilizzare l’acquisto giornaliero della classica bottiglia di plastica da 0.5 l, per sostituirla con una in alluminio (data la sua caratteristica di poter essere riciclato all’infinito) da portare quotidianamente a scuola e non solo.

