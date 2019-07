Bomba d’acqua a Città di Castello, interventi dei Vigili del Fuoco a Piosina per albero abbattuto, disagi anche sulla provinciale apecchiese

Il maltempo ha causato, non pochi disagi a Città di Castello. In particolare, sono in corso interventi sulla strada che dalla zona industriale nord conduce a Piosina per una pianta caduta. Sul posto vigili del fuoco, squadre operative del comune di città di castello e vigili urbani. Disagi anche sulla S.P apecchiese, dove km 3 più 700, un albero e’ caduto sulla sede stradale provocando rallentamenti al traffico dalle ore 18 fino ad ora, sul posto una pattuglia della polizia Municipale tifernate oltre ai tecnici viabilita’ provincia di Perugia.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...