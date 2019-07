Vigili del Fuoco: nuovi Caposquadra per il distaccamento di Sansepolcro. Gli auguri di buon lavoro del primo cittadino Mauro Cornioli

Nei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Mauro Cornioli, il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sansepolcro ha ricevuto il Comandante Provinciale appena insediato Dott. Ing. Nicola Ciannelli. Per l’occasione, si è tenuta la cerimonia di consegna dei Caschi rossi ai 4 nuovi caposquadra che andranno ad accrescere le competenze e le qualifiche operative delle partenze che operano nel territorio dell’Alta Valtiberina.

Il Capo distaccamento Enrico Testerini, Vigili del Fuoco operativi e ragazzi decretati in attesa di essere formati alle scuole centrali antincendio di Capannelle, ringraziano per l’attenzione subito dedicata dal nuovo Comandante, che si è adoperato per comprendere le dinamiche lavorative raccogliendo informazioni ed esigenze dei suoi uomini per poter garantire un sevizio eccellente.

La giornata si è conclusa con la consegna dei caschi rossi ai nuovi caposquadra, Testerini, Ciabocchi, Torrioli e Ciuchi che emozionati hanno rinnovato il loro impegno con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché in fondo “il pompiere paura non ne ha”.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – ha sottolineato il sindaco Cornioli – rivolgo al neo Comandante Provinciale Ciannelli gli auguri di buon lavoro. Un grosso in bocca al lupo anche ai nostri nuovi Caposquadra per l’importante incarico che sono chiamati a svolgere. Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti i nostri Vigili del Fuoco Volontari per il lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio anche in situazioni difficili. La comunità di Sansepolcro vi è grata per l’impegno e la professionalità che garantite in ogni intervento.”

