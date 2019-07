Sicurezza, firmati dal sindaco i decreti per l’armamento della Polizia Locale

Il sindaco Luca Carizia ha firmato nei giorni scorsi i decreti per l’armamento degli agenti della Polizia Locale di Umbertide. A seguito della decisione dell’Amministrazione Comunale che appena insediata aveva promosso la modifica del Regolamento della Polizia Locale, era stato avviato subito l’iter diretto all’armamento del personale.

La formazione sull’utilizzo dell’arma per il personale della Polizia Locale di Umbertide è avvenuto presso il Poligono Nazionale – Sezione di Perugia dove gli uomini e le donne del Corpo hanno frequentato corsi teorici e addestramento sulle linee di tiro sotto l’attento controllo di istruttori espressamente qualificati.

Terminati positivamente i corsi, il sindaco ha firmato i provvedimento con i quali sono state assegnate le armi e le munizioni che tutto il personale dovrà indossare nei servizi indicati nel regolamento.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Carizia e dall’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini: “Anche la Polizia Locale di Umbertide, al pari della maggioranza degli agenti degli altri Comuni italiani, è stata armata. Si tratta del primo fondamentale passo per consentire al personale di intervenire nelle situazioni legate all’insicurezza urbana, in cui l’assenza della strumentazione prevista dalla normativa, limitava la presenza degli agenti per la tutela dei cittadini e degli stessi operatori”.

Sempre nel discorso concernente la sicurezza cittadina, il sindaco Carizia e l’assessore Cenciarini hanno avviato le procedure dirette all’installazione di nuove telecamere e al miglioramento del sistema di videosorveglianza, anche in virtù del progresso della tecnologia. In futuro, anche in forza delle nuove norme sul reclutamento dei dipendenti pubblici, seguirà un aumento delle aliquote di personale.

