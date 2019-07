Sansepolcro, venerdì 12 luglio l’inaugurazione del nuovo arredo di Piazza Torre di Berta

Si terrà venerdì 12 luglio l’attesa inaugurazione del nuovo arredo urbano di Piazza Torre di Berta. Il sindaco Mauro Cornioli e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Marzi sono lieti di invitare la cittadinanza alla cerimonia prevista alle ore 21:00 proprio di fronte ai nuovi manufatti installati al centro della principale piazza della città.

La serata sarà aperta dalla relazione dell’amministrazione comunale che fornirà tutti i dettagli tecnici del progetto. Seguirà l’intervento della presidente del Centro Commerciale Naturale, Sonia Fortunato, con la quale è stata portata avanti in questi mesi un’importante opera di confronto con i commercianti del centro storico. La serata si concluderà quindi con una relazione storica e letture a cura di Donatella Zanchi e la Compagnia di Teatro Popolare di Sansepolcro.

“Con umiltà e massimo spirito di condivisione, siamo arrivati alla realizzazione di questo progetto dopo un ampio confronto con i cittadini – commenta l’assessore Marzi – La struttura che andremo ad inaugurare è caratterizzata da un alto valore simbolico che richiama la nostra Torre e le storiche famiglie del Borgo che la fecero erigere. Dal punto di vista tecnico, invece, i venti manufatti che comporranno l’arredo saranno accompagnati da luci a led che regaleranno un’atmosfera suggestiva nelle ore notturne. Ricordiamo inoltre che il nuovo arredo sarà una struttura di carattere ‘modulare’ che potrà essere rimossa in occasione di determinati appuntamenti. Per tutti i dettagli di questa operazione, invitiamo i nostri concittadini a raggiungerci numerosi in piazza venerdì sera.”

