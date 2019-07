Il 19 luglio la seconda edizione di Aperi-Loco per il restauro del monumento all’Aeronautica

Dopo il successo dell’edizione 2018, ecco ritornare uno degli eventi più attesi dell’estate targato Pro-Loco Umbertide!

Venerdì 19 luglio si terrà Aperi-Loco, un’apericena itinerante a suon di musica e dalla finalità virtuosa.

Partendo dalle ore 18.30 circa e per tutta la serata sarà allestito un percorso di 5 tappe sparpagliate nella zona di Via Morandi e di Piazza Michelangelo, in corrispondenza di EuroBar, Pizzeria Planet, Caffè Da Me, Calico Jack e Pasticceria da Giusy. (trovate tutte le altre info e i ‘’menu’’ nel manifesto ufficiale).

Ad ogni fermata, consegnando l’apposito tagliandino staccabile dal biglietto, si avrà diritto a una bevuta diversa, accompagnata da un gustoso spuntino, per andare ad ‘’assemblare’’ una cena vera e propria con tanto di dessert a giro completato.

In ogni postazione non mancheranno punti musica per allietare la serata, con ciliegina sulla torta il palco principale in piazza Michelangelo, dove si avvicenderanno ben tre gruppi per tutti i gusti, con musica RIGOROSAMENTE DAL VIVO!

Si parte dal tardo pomeriggio con l’energia dei ragazzi di NukeTown, passando per i successi della musica cantautoriale italiana reinterpretati dai mitici Charlie Braun ci si addentrerà nella serata, dove a farla da padrone sarà Ligabue, con i Fandango, tribute band dell’autore di pezzi indimenticabili come Certe Notti e Una vita da mediano.

I negozi dell’intera area resteranno aperti per tutta la serata, con in più l’allestimento di un mercatino che arricchirà l’atmosfera di festa.

Tutto questo, oltre che per ravvivare una notte di mezza estate umbertidese, ha in realtà anche un altro scopo.

Già lo scorso anno, in occasione della prima edizione, si era registrata una grande partecipazione da parte della cittadinanza, con il centro storico in festa per tutta la serata pieno di giovani e famiglie con bambini.

Grazie al loro supporto siamo stati in grado di consegnare al comitato ‘’Croce di Monte Acuto’’ la somma di 1085 euro, utilizzata per riportare alla sua bellezza il simbolo che da circa 80 anni svetta sulla nostra città. (I lavori sono ancora in corso)

Quest’anno abbiamo individuato nel monumento all’Aeronautica Italiana, sito in zona Viale Unità d’Italia, un obbiettivo da valorizzare e restaurare.

Per questo, gran parte del ricavato della manifestazione verrà utilizzato per le opere di ristrutturazione della scultura realizzata in ferro dall’artista di fama nazionale Amblè Sonaglia, e del suo basamento in cemento, tramite un progetto già presentato e condiviso con l’Amministrazione Comunale.

Ringraziamo per questo il Comune di Umbertide, patrocinatore della manifestazione, insieme a tutti i commercianti e le realtà imprenditoriali (indicate puntualmente nel manifesto) che ci stanno supportando per realizzare al meglio questo evento da non perdere.

Potete trovare i biglietti, presso i locali che saranno postazione durante la serata, oppure contattandoci tramite la nostra pagina Facebook.

Ricordiamo inoltre che sarà anche possibile acquistare i ticket il giorno stesso, in due stand Pro-Loco allestiti in prossimità di EuroBar e Piazza Michelangelo durante il pomeriggio di venerdì 19 luglio.

Consigliamo vivamente l’acquisto in prevendita poiché i biglietti sono in numero LIMITATO!

Per tutte le ulteriori info vi rimandiamo alla locandina e rinnoviamo l’invito a non perdervi un’occasione unica, per vivere una serata all’insegna del divertimento, della musica e della socialità, allo stesso tempo aiutandoci a migliorare quello che la nostra città offre.

