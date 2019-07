Volley mercato: pallavolo Città di Castello serie c femminile . Sofia Mearini torna in biancorosso

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile sta iniziando a delineare il proprio roster ed un nuovo innesto è quello di Sofia Mearini, giovane atleta del settore giovanile biancorosso con cui ha disputato negli anni passati tutti i campionati under e già giocato in serie C nella stagione 2016/2017, che tornerà a vestire la maglia biancorossa. Sofia rientra al proprio club dopo due anni passati in terra Toscana per motivi di studio ed è un’atleta fortemente voluta dal nuovo allenatore per le proprie doti eclettiche nonche tecnico/fisiche e sarà pedina fondamentale per raggiungere quei risultati che la società tifernate si auspica.

