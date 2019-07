Podismo: trofeo Frates Città di Anghiari, Lorenzo Vergni cala il tris

Lorenzo Vergni ha vinto la 7° edizione del Trofeo Fratres Città di Anghiari, corsa podistica organizzata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari che si è svolta stamattina nel paese tiberino, all’interno della 21° Festa Estiva del Donatore. Il forte atleta della Tiferno Runners ha concesso il tris consecutivo dopo i successicentrati nel 2017 e nel 2018 e lo ha fatto staccando prima della salita finale Tartaglini, Graziani e Cardelli, che assieme a lui avevano guidato la competizione nei primi 9 km. Tra le donne trionfo invece di Elena Canuto dell’Atletica il Castello. La gara riservata agli adulti è scattata alle 9:00 da Piazza Baldaccio e si è sviluppata negli 11 km del Circuito dei Mulini, nelle strade della Battaglia di Anghiari, per risalire verso le mura antiche e chiudersi nel centro storico. Al via 148 atleti per la competitiva (inserita nel GP Altotevere e nel GP Policiano), più una ventina di partecipanti alla passeggiata ludico-motoria e gli oltre 30 bambini che si sono cimentati nellecompetizioni giovanili.

IL RACCONTO DELLE GARE E LE PREMIAZIONI

La gara degli assoluti è stata intensa e combattuta. A tagliare per primo la linea del traguardo posto in Piazza Baldaccio è stato Lorenzo Vergni. Il portacolori della Tiferno Runners ha allungato il passo in compagnia di Tartaglini, Graziani e Cardelli e ha poi staccato i rivaliintorno al 9° chilometro, guadagnando quel vantaggio che si è rivelato decisivo ai fini del successo finale. Vergni ha vinto il 7° Trofeo Fratres Città di Anghiari in 37’53” (51” meglio dello scorso anno), con un passo da 3’27” a chilometro. A seguire quattro atleti dell’UP Policiano: Alessandro Tartaglini 2° in 38’25”, Emanuele Graziani 3° in 38’59”, Giuseppe Cardelli 4° in 39’27” e Michele Pastorini 5° in 41’19”. A completare la “top ten” Lorenzo Bucca (Il Fiorini), Luca Banelli (Podistica Il Campino), Stefano Bettarelli (UP Policiano), Giacomo Ragazzini (UP Policiano) e Alessandro Grandi (Edera Atletica Forlì). Lorenzo Vergni ha scritto il suo nome nell’albo d’oro del Trofeo Fratres Città di Anghiari per il 3° anno consecutivo. Prima di lui a vincere questa prestigiosa gara erano stati Alessandro Annetti(2013), Alessandro Porazzini (2014), Cristian Marianelli (2015) e Attilio Niola (2016).

Tra le donne si è imposta Elena Canuto che ha concluso la gara in 46’06” (ritmo da 4’12” a chilometro). La podista classe 1994dell’Atletica Castello ha scritto per la prima volta il suo nome nell’albo d’oro della corsa di Anghiari dopo il tris di Paola Garinei, il bis di Roberta Belardinelli e la vittoria centrata lo scorso anno da Federica Poesini. 2° posto per l’atleta di casa Valeria Olandesi de La Battaglia Runners Anghiari in 47’01”, 3° per Roberta Belardinelli della Filirun Team in 47’16”.

Il Trofeo Adriano Giorni, istituito in memoria dell’indimenticabile ex podista anghiarese è stato consegnato a Giorgio Fosi (UP Policiano) in quanto atleta più esperto capace di concludere la prova (76 anni compiuti il 5 maggio), mentre il Memorial Aldo Boncompagni è andato a Pamela Rossi del Comitato Organizzatore. Tutti i risultati della competizione riservata agli adulti (piazzamento e tempo) nel sito www.dreamrunners.it .

LE GARE DEI BAMBINI E LA DONAZIONE DEL SANGUE

A concludere il programma di questa intensa giornata di sport sono state le competizioni giovanili che hanno colorato a festa Piazza Baldaccio e le strade del centro storico. Oltre una trentina i bambini e le bambine di varie età che si sono cimentati in diverse distanze e che hanno festeggiato l’evento aggiudicandosi una bella medaglia. Nel corso della mattinata si è svolta anche la camminata ludico-motoria sulla distanza di 7 km che ha visto al via un buon numero di partecipanti.

Il Trofeo Fratres Città di Anghiari anche nella sua 7° edizione si è confermato gara di grande richiamo per gli appassionati di podismo di tutto il territorio. Merito di un percorso duro ed affascinante e dell’organizzazione curata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres Anghiari. Importante il sostengo degli sponsor, l’impegno dei volontari e della Misericordia di Anghiari. La manifestazione sportiva è stata inserita nella 21° Festa Estiva del Donatore promossa dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres, associazione che svolge una fondamentale opera di sensibilizzazione rispetto ad un tema importante, la donazione del sangue. L’incasso della giornata è stato interamente devoluto alla Caritas Parrocchiale.

