Ciclismo: Matteo Laloni (Team Fortebraccio) trionfa tra gli allievi nel 2° Trofeo Alta Valdera, che si è disputato oggi a Casciana Terme

Il fine settimana agonistico del Team Fortebraccio è stato impreziosito dalla bella vittoria conquistata da Matteo Laloni tra gli allievi nel 2° Trofeo Alta Valdera, che si è disputato oggi a Casciana Terme (provincia di Pisa). Il ciclista classe 2003 è stato protagonista di una ottima prestazione e si è imposto precedendo in una volata ristretta i compagni di fuga. Per Laloni si tratta del il 1° successo stagionale. La positiva giornata del team guidato dai direttori sportivi Giancarlo Montedori e Riccardo Proietti è stata completata dalla 5° posizione ottenuta nella stessa competizione da Damiano Condello. Non sono invece giunti piazzamenti nella top ten al Campionato Italiano che si è corso a Chianciano Terme (in provincia di Siena).

Impegnati nel Campionato Italiano in programma a Chianciano Terme anche gli esordienti guidati dai direttori sportivi Gianluca Brugnami e Francesco Montedori. Sfortunato nella gara riservata agli atleti al secondo anno Tommaso Brunori che si è presentato nelrettilineo finale in ottima posizione, ma che per via di un salto di catena si è dovuto accontentare dell’11° posizione.

La formazione elite e under 23 guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli ha conquistato il 7° posto con Michele Corradini nel 60° Giro delle Valli Aretine (valido anche come 14° Trofeo Rosini Impianti) che si è corso oggi a Rigutino (provincia di Arezzo).

Prestazione di squadra positiva per la juniores nel 38° G.P. Sportivi di San Viminario che si è svolto a San Viminario Veneto (in provincia di Padova). Il team guidato dal direttore sportivo Fabio Rossi ha collezionato come miglior risultato il 10° posto di Francesco Madrucci ed ha dovuto fare i conti con la caduta diLorenzo Celestini e soprattutto con lo sfortunato episodio che è capitato nel tratto conclusivo a Francesco Mastrangelo (toccatosi in volata con un altro corridore e messo quindi fuori dai giochi per un risultato di prestigio).

