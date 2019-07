Caso Coingas: “i sindaci di Anghiari e Sansepolcro chiariscano le loro posizioni”. Lo chiedono Insieme per Anghiari, il Partito Democratico e In Comune

Caso Coingas: PD Sansepolcro “i sindaci di Anghiari e Sansepolcro chiariscano le loro posizioni”

In merito al caso Coingas per il quale sono state avviate delle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo su “sospette” consulenze professionali costate quasi 500.000 euro, i gruppi consiliari Insieme per Anghiari e PD-In Comune chiedono al Sindaco Polcri e al Sindaco Cornioli di riferire alla cittadinanza le proprie posizioni.

Vogliamo sapere se il giorno 4 luglio u.s., data in cui si é riunita l’assemblea dei soci che si compone di tutti i Sindaci della provincia tra cui quelli dei nostri Comuni, i Sindaci Polcri e Cornioli hanno partecipato all’approvazione del bilancio ove risultavano iscritte anche le consulenze oggetto di indagine.

Sappiamo che diversi Sindaci si sono astenuti e che altri sono addirittura usciti dall’aula prima del voto in segno di protesta.

Vogliamo sapere quale è stato il voto espresso dal Comune di Anghiari e dal Comune di Sansepolcro al riguardo e quale posizione intendono prenderei nostri Sindaci rispetto anche a quanto dichiarato dal Sindaco di Arezzo che ha parlato di “consulenze utili per i piccoli comuni”.

Nell’attesa che le indagini della magistratura facciano il proprio corso, attendiamo le risposte dei Sindaci Polcri e Cornioli che hanno il dovere e la responsabilità di informare la cittadinanza.

Insieme per Anghiari

Pd-In Comune Sansepolcro

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...