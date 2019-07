Poesia: Simone Cumbo premiato al concorso Franco Loria

A conclusione della XVII Edizione del Premio di poesia “Franco Loria- Città di Crotone”, il poeta tifernate Simone Cumbo si è aggiudicato il 3 premio. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la suggestiva location del Museo e Giardini di Pitagora nel Parco Pignera del capoluogo pitagorico; un sito incisivo solco di continuità con la tradizione, alla riscoperta delle orme della Magna Graecia e degli illustri esponenti del mondo ellenico che a Crotone legarono la propria fama.

Simone Cumbo con la lirica “Non per fama” , si legge nella motivazione del premio, ha ¨nella sua brevità, donato immediatezza di sentimenti, senza artifici. Pochissimi versi sufficienti per esprimere quanto è importante tenere tutto legato in un forte abbraccio d’amore: “Non per fama o gloria/ fui dato al mondo,/ma per dare senso/ all’amore…”.

