Partenza positiva per la stagione estiva alle piscine comunali

“I numeri dicono che l’estate alle piscine comunali è partita con il piede giusto, perché i tifernati, ma anche tanti altotiberini, stanno dimostrando con le presenze e le iscrizioni alle attività sportive di apprezzare i servizi e le opportunità offerti dall’impianto, dove soprattutto le famiglie, alle quali abbiamo messo a disposizione condizioni di ingresso agevolate, si ritrovano con particolare assiduità”. L’assessore allo Sportcommenta la partenza della stagione estiva nel complesso natatorio di via Engels, sottolineando come “il restyling delle aree per il relax e per i giochi curato l’anno scorso grazie al contributo di Sogepu e la qualità della gestione di Polisport, uniti al marchio importante del Coni umbro con il progetto Educamp per i Centri Sportivi Estivi, siano i valori aggiunti di un’offerta che come amministrazione comunale cerchiamo costantemente di migliorare e adeguare alle esigenze degli utenti”., con 600 ingressi a pagamento (i bambini fino a cinque anni di età accompagnati entrano gratuitamente) dopo un sabato che aveva già dato ottimi riscontri, edall’inizio dei corsi 2019 con 140 bambini iscritti.con la possibilità di accedere alle due vasche esterne, quella olimpica e quella per i bambini, al parco con le aree attrezzate per gli sport (due campi da calcio-tennis in erba, un campo da beach-volley e una piattaforma per il basket) e con i giochi riservati alla fascia di età compresa tra i 3 e i 12 anni, all’area relax con ombrelloni e lettini. La dotazione esterna prevede anche connessione wi-fi, impianto stereo e area pic-nic a servizio del bar.: ingresso al prezzo di 18 euro (tre biglietti ridotti), anziché 21 euro, per due adulti con un figlio di età compresa tra 6 e 15 anni e al prezzo di 22,50 euro (tre biglietti interi), invece di 27 euro, per due adulti con due figli tra i 6 e i 15 anni di età. Per rispondere alle richieste degli utenti,che inizialmente erano state programmate fino al 27 luglio. Per tutto il mese corrente sarà confermato il calendario settimanale che prevede: acqua-gym, lunedì alle ore 11.30, 13.30 e 18.10, martedì alle ore 13.30, 16.30, 19.00, giovedì alle ore 11.30 e 16.30, venerdì alle ore 13.30 e 19.00; acqua-bike, lunedì e giovedì alle ore 19.00; water-trekking, mercoledì alle ore 13.30, 18.10 e 19.00; superbody, giovedì alle ore 13.30. Ad agosto giorni e orari saranno definiti da Polisport in base alle esigenze degli utenti, che potranno ricevere informazioni e iscriversi presso la segreteria della società all’interno delle piscine comunali., i primi in Umbria con il marchio Educamp del Coni, che daranno a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di età la possibilità di praticare otto discipline (calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera, nuoto e scherma). Corsi settimanali, servizio bus gratuito e servizio mensa a pagamento con menù definito dai nutrizionisti del Coni e con pietanze preparate al momento fanno parte dell’offerta standard dei Centri Estivi Polisport, che prevedono due formule: “Nuoto e Multisport” (4-14 anni), per 8 settimane fino al 9 agosto, e “Tennis Academy”, per 6 settimane fino al 26 luglio. La formula “Nuoto e Multisport” prevede 7 discipline a rotazione (calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, rugby, atletica leggera e scherma dal mese di luglio) più il corso di nuoto tutti i giorni, con l’aggiunta di un’attività ludico-ricreativa e sportiva per bambini in età prescolare (4 e 5 anni). La formula “Tennis Academy” prevede corsi in full-immersion suddivisi in vari livelli: dal principiante all’avanzato. Per chiarimenti è possibile rivolgersi a Polisport, presso la segreteria delle piscine comunali (aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per le iscrizioni e dalle ore 8.00 alle ore 19.30 per informazioni), attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica