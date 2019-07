Pallavolo Città di Castello: Il prof. Enrico Brizzi nominato responsabile tecnico della serie C femminile.  

Dopo i buoni risultati della stagione sportiva 2018/2019 in casa Città di Castello pallavolo si stanno delineando le linee guida per ripartire per una nuova stagione agonistica che si preannuncia molto importante ed interessante ai fini di una programmazione basata ed imperniata sempre sulla crescita di giovani pallavoliste, validi e capaci da poter gettare le basi di un nuovo corso e di un nuovo progetto e ripercorrere obiettivi e risultati degli ultimi anni. A responsabile della prima squadra femminile che disputerà il campionato di serie C regionale Umbro è stato designato il mister Enrico Brizzi; un’esperienza ultraventennale da allenatore, capace ed all’avanguardia dei tempi, che verrà messa a disposizione di un team che seppur rinnovato in molte atlete si prefigge obiettivi importanti come spetta ad una società che in questi ultimi anni ha dimostrato di saper programmare e lavorare bene. Il tecnico dopo un colloquio proficuo e soddisfacente con i vertici del club settore femminile ha accettato l’incarico e ha già iniziato a tracciare le linee per la costruzione e la scelta delle proprie atlete che andranno a formare il roster2019/2020.

