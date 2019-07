Consiglio comunale aperto su barriere architettoniche

Seduta aperta per il consiglio comunale di Città di Castello che lunedì 8 luglio 2019 alle 18,30 si riunisce nella Sala Conferenze della Biblioteca Carducci per parlare di barriere architettoniche e di come abbatterle. L’argomento giunge all’ordine del giorno dell’assise tifernate dalla petizione delle associazioni Cuor di Leone e Il Mosaico che ha raccolto 750 firme su un documento che verrà illustrato nel corso della seduta. Il regolamento del consiglio comunale all’articolo 42 prevede adunanze aperte, ammesse in particolari condizioni politico – amministrative o rilevanti motivi di interesse per la comunità. In questi casi il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio, nella sua sede abituale od anche in altre sedi ritenute idonee allo scopo. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e prevedono anche interventi dei cittadini e dei rappresentanti ai quali il Presidente accorda il diritto di parola, l’ordine di intervento e il tempo. I lavori saranno trasmessi in streaming sul canale you tube del consiglio comunale di Città di Castello

Annunci