Atletica: Giovanni Faloci, un lancio che vale i mondiali in Qatar

Un lancio che detta la storia. Giovanni Faloci questo pomeriggio a Latina ha lanciato il suo disco a 65.30 metri e vola ai mondiali di atletica che ai svolgeranno a fine settembre a Doha, in Qatar.

Con questi 65.30 metri Faloci ha realizzato la miglior misura italiana degli ultimi trent’anni e diventa il terzo italiano di sempre dopo Marco Martino (67.62) e Marco Bucci (66.96).

Pomeriggio indimenticabile per Faloci, ormai da anni in forze alle Fiamme Gialle, ma anche per lo staff dell’Atletica Libertas dov’è cresciuto e dove continua ad allenarsi seguito dal tecnico Lorenzo Campanelli.

Annunci