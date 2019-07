SR 257 “Apecchiese” – Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria Lunedì 8 luglio ore 10 incontro alla presenza del Prefetto di Perugia, Istituzioni e forze dell’ordine per sensibilizzare gli utenti alla guida sicura

Il Presidente della Provincia di Perugia e sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta annuncia la conclusione dei lavori sulla strada “Apecchiese” e comunica che lunedi 8 luglio alle ore 10.00, a Città di Castello, all’altezza del km 12+700 della SP 257, nel piazzale antistante il ristorante “Il Grillo”, “si terrà un incontro con le forze dell’ordine, di polizia e istituzioni (amministratori delle due regioni, Umbria e Marche, i sindaci dell’altotevere ed entroterra marchigiano), rappresentanze dei cittadini, delle associazioni automobilistiche e motociclistiche e con gli organi di informazione, per rendere noti tutti gli interventi effettuati, sensibilizzare e richiamare l’attenzione sui problemi della sicurezza della circolazione in generale e di quella sull’Apecchiese in particolare”. “L’iniziativa – conclude il presidente Bacchetta – che non può non riscuotere l’attenzione di tutti gli interpreti del “sistema sicurezza” e a cui ha già aderito il Sig. Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, consentirà di illustrare nel dettaglio, grazie ai dirigenti e tecnici del Settore Viabilità della Provincia, gli interventi del progetto complessivo di rifacimento della strada.” All’incontro-sopralluogo interverranno a bordo delle loro moto anche i rappresentanti della “Onlus Antsupporters Andrea Antonelli”, in ricordo del giovane pilota castiglionese tragicamente scomparso in gara, a Mosca, il 21 luglio 2013 a soli 25 anni nel Gp Superbike categoria Supersport. Sarà presente il padre Arnaldo Antonelli .

