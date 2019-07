Rinnovata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Umbertide

Completato il percorso che ha portato alla formazione della nuova Commissione Pari Opportunità del Comune di Umbertide. Questi i nomi delle 21 persone che faranno parte dell’organismo: Lara Baldacci, Eva Giacchè, Simona Lepri, Ivana Mastriforti, Maria Vittoria Migliorati, Carla Milleri, Elvira Monni, Milena Morelli, Giovanna Sivo, Patrizia Tonanni, Gloria Volpi, Maria Leonella Zucchini, Michael Zurino (membri di nomina della Giunta comunale), Ilenia Bartocci, Ombretta Bugiolacchi, Martina Ciocchetti, Martina Falcini, Benedetta Milani, Benedetta Moscatelli, Tecla Roselli, Benedetta Tosti (membri espressi dal Consiglio comunale). La Commissione opera per il conseguimento della parità e inclusione sociale tra tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento di una condizione di piena parità. In questo ambito può proporre specifici interventi per concorrere ad assicurare la tutela della vita e la funzione della famiglia; sviluppare i servizi per bambini e adolescenti, favorire l’autonomo apporto dei giovani allo sviluppo della comunità; ha inoltre funzioni propositive, di vigilanza e di controllo. “La Commissione è pronta a lavorare – afferma il vicesindaco con delega alle Pari Opportunità, Annalisa Mierla – E’ stato votato e ratificato un gruppo di 21 persone motivate che si sono proposte per rappresentare e difendere i principi della parità. La Commissione potrà promuovere rapporti con gli organismi preposti alla realizzazione delle parità e delle pari opportunità a livello comunale, regionale e nazionale, avvalendosi della collaborazione con l’assessorato competente e rapportandosi al contempo con enti pubblici provinciali e regionali, privati e associazioni”.

