Palio della vittoria: una delegazione anghiarese a Milano per la consegna del drappo

Palio della Vittoria non è ancora da archiviare la 17° edizione, la delegazione di Anghiari si sta preparando per la tradizionale cerimonia di consegna del drappo dipinto dall’anghiarese Carlo Rossi al comune di Milano vincitore di questa riedizione dell’era moderna, il sindaco Alessandro Polcri è in contatto con il collega Giuseppe Sala, dunque trasferta anghiarese nella città meneghina.

Anna Maria Citernesi

